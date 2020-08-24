Habanos, S.A. провела мировую премьеру лимитированной версии Ramón Allones Allones no. 2 в Великобритании

Покровные, набивочные и связующие листья табака для производства Allones No. 2 отбирались с особой тщательностью. Все сигары из этого лимитированного выпуска, - были изготовлены "Totalmente a Mano con Tripa Larga" - полностью вручную с применением цельных листьев табака, специально собранных в регионе Вуэлта Абахо* кубинской* провинции Пинар-дель-Рио*, считающейся лучшим местом в мире для выращивания табака. Для этих сигар использовался табак не менее чем двухлетней выдержки.

Ramón Allones входит в число самых популярных брендов Habanos с момента основания бренда в 1837 году и является одним из старейших в коллекции Habanos, S.A. Именно продукты этого бренда впервые в истории были представлены на рынке в изящно декорированных коробках. Сигары Ramón Allones характеризуются интенсивным и сложным ароматом.

Ramón Allones Allones No. 2 (с заводским названием "Vitola de Galera", Campanas, кольцо 52 x длина 140 мм) поставляется в уникальной, элегантной коробке темно-зеленого цвета на 10 сигар, созданной специально для этого бренда.

Благодаря мероприятию, организованному Hunters & Frankau, 600 гостей получили возможность одновременно участвовать в первой эксклюзивной онлайн-дегустации сигар лимитированного выпуска. Каждый участник презентации заранее получил промонабор с сигарой Ramón Allones Allones No.2 Limited Edition Habano и 50 мл коньяка Hine Cigar Reserve с фирменным стаканом; шоколадом ручной работы, созданным в качестве компаньона для Ramón Allones Allones No.2; сертификатом участника; дегустационной формой, содержащей краткое описание продукта, и другими аксессуарами.

Компания Hunters & Frankau является эксклюзивным дистрибьютором продукции Habanos, S.A. в Великобритании, Республике Ирландия, Гибралтаре и на Нормандских островах с 1990 года. Основанное в 1790 году предприятие является важнейшим британским трейдером сигар премиального класса и может похвалиться широкой сетью реализации, включающей специализированных ритейлеров, виноторговцев, отели и рестораны.

*(P.A.O.) *Контролируемые наименования по происхождению

Контактная информация: Carla Lladó, Tel: +34-93 201 10 28, [email protected]

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1231452/Habanos_Ramon_Allones_Allones_Cigar.jpg

Сопутствующие ссылки

https://www.habanoscigares.com



SOURCE HABANOS SA