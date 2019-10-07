Habanos, S.A. проводит эксклюзивный рекламный показ H. Upmann Magnum 56 Jar в Каннах

Данный формат относится к бренду, считающемуся эталоном утонченных гаванских сигар, и выпускается на рынок в банках, содержащих 20 таких изделий, изготовленных по технологии "Totalmente a Mano con Tripa Larga" (полностью вручную с начинкой из цельных листьев) из листьев, специально отобранных опытными кубинскими торседорами — крутильщиками сигар — в регионе Вуэльта Абахо (Vuelta Abajo)* провинции Пинар-дель-Рио (Pinar del Río)*, считающемся лучшим в мире для выращивания табака.

Гаванские сигары формата Magnum 56 имеют внушительный размер кольца, отвечающий современным тенденциям, которые диктуют поклонники этой продукции, а также мягкий или средний уровень крепости, характерные для купажа, олицетворяющего данный бренд.

Международный форум The International Duty Free & Travel Retail Global Summit, организованный агентством TFWA World Exhibition & Conference, проводился в Каннах (Франция) с воскресенья 29 сентября по пятницу 4 октября. Помимо H. Upmann Magnum 56 Jar, компания Habanos, S.A. представила ряд символичных коллекций 2019 года, включая Media Luna и Topes серии Trinidad, а также Romeo y Julieta Maravillas 8 в честь китайского Нового года и ограниченную серию сигар Quai d'Orsay формата Senadores. Посетители выставочных мероприятий в рамках этого всемирного форума с участием брендов премиум-класса также имели возможность принять участие в нескольких конференциях и семинарах, являвшихся составными частями его всеобъемлющей программы.

Этот форум в Каннах стал идеальной возможностью отметить 25-летний юбилей компании Corporación Habanos, S.A., в честь которого был специально организован торжественный ужин с участием всего высшего руководства Habanos, S.A. и представителей многих из ее крупнейших дистрибьюторов со всего мира.

Особого упоминания заслуживает создатель бренда H. Upmann 1844 Герман Упман (Herman Upmann). Этот немецкий банкир, чья любовь к гаванским сигарам побудила его поселиться в Гаване, основал там свой банк и фабрику по производству сигар. Со временем его банк закрылся, а созданная им табачная марка существует по сей день и считается примером наиболее утонченных гаванских сигар с мягким или средним уровнем крепости. Золотые медали, украшающие коробку, были завоеваны этой маркой как минимум на одиннадцати международных ярмарках, проходивших на протяжении XIX столетия, и являются ее отличительным признаком. Гаванские сигары серии Linea Magnum, выпускаемые в ряде форматов с характерным для них мягким или средним уровнем крепости, пользуются большой популярностью.

*Защищенные наименования мест происхождения

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1005673/The_H_Upmann_Magnum_56_Jar.jpg

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SOURCE HABANOS SA