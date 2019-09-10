Habanos, S.A. впервые в мире представляет ограниченную серию сигар Quai D'Orsay формата Senadores во Франции

Презентация сигар Quai D'Orsay Senadores состоится 12 сентября в Париже (Франция). На этом мероприятии соберутся около 150 гостей, которые получат уникальный шанс совершить прогулку на роскошной яхте вдоль прекрасной реки Сена, где они будут иметь возможность насладиться ароматом сигар этой первой ограниченной серии, выпущенной под брендом Quai D'Orsay.

Сигары данного выпуска будут представлены в уникальном футляре, предназначенном исключительно для первой ограниченной серии этого бренда. Этот футляр рассчитан на 25 сигар, изготовленных по технологии "Totalmente a Mano con Tripa Larga" (полностью вручную с начинкой из цельных листьев) с тщательным отбором покровных, начиночных и связующих листьев табака, произрастающего в регионе Вуэльта Абахо (Vuelta Abajo)* провинции Пинар-дель-Рио (Pinar del Río)*, считающемся одним из лучших в мире для выращивания табака.

В 2019 г. бренду Quai D'Orsay исполняется 45 лет, и в этом году любители этой марки гаванских сигар смогут по достоинству оценить их новый формат — Senadores, характерным признаком которого является мягкий аромат купажа, используемого в продукции, выпускаемой под этим брендом.

Бренд Quai D'Orsay обязан своим происхождением утонченному вкусу, присущему Франции. Название этого бренда, созданного в 70-е годы прошлого столетия, заимствовано у известного парижского бульвара, расположенного на берегу реки Сена. Эти гаванские сигары, произведенные по заказу тогдашнего министра финансов Франции, объединяют в себе французскую изысканность и эстетику с кубинской искренностью и страстью. Quai D'Orsay с самого начала завоевал любовь французских ценителей сигар, которые по достоинству оценили это произведение табачного искусства благодаря характерному купажу, покоряющему своим нежным ароматом и сладковатыми нотками.

Coprova y Seita Cigares

Компания Seita Cigares являлась дистрибьютором продукции, выпускаемой под брендом Quai D'Orsay, на протяжении последних десятилетий вплоть до конца сентября 2019 года. Начиная с последнего квартала 2019 года, компания Coprova, являющаяся эксклюзивным дистрибьютором гаванских сигар во Франции, будет отвечать за дистрибуцию и рекламу изделий марки Quai D'Orsay, которая добавится к другим брендам этой продукции, уже представленным в ассортименте Coprova.

*Защищенные наименования мест происхождения

Графический материал: https://fileshare-emea.bm.com/fl/PiCoVFsQrD

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/970927/Quai_D_Orsay_Senadores.jpg

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