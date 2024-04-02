HAVIT выходит в сеть «М.Видео», предлагая скидку на интеллектуальные электронные продукты

Информация предоставлена

HAVIT

02 апр, 2024, 07:00 BST

МОСКВА, 2 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Ведущий бренд интеллектуальной электронной техники HAVIT официально вывел свою продукцию на известную платформу розничной торговли электроникой «М.Видео». Теперь пользователи могут легко приобретать оригинальную продукцию HAVIT на официальном веб-сайте и в розничных магазинах «М.Видео», а также получать комплексное послепродажное обслуживание. Сделать покупку можно прямо сейчас: https://www.mvideo.ru/product-list-page?q=havit

Continue Reading
HAVIT Enter M.Video, Offering Users Discount on Smart Electronic Products
HAVIT Enter M.Video, Offering Users Discount on Smart Electronic Products

Основанная в 1998 году, компания HAVIT осваивает инновационные технологии и удовлетворяет запросы пользователей во всем мире, предлагая им эстетичные и практичные товары. Благодаря многолетнему упору на независимые исследования и оригинальный дизайн, HAVIT обладает глубоким пониманием изменений на рынке электроники и гибко реагирует на них, выпуская продукты, отвечающие нуждам потребителей.

В основу своей философии дизайна HAVIT ставит интеллект, эстетику и практичность, что позволило компании завоевать 61 международную награду в области дизайна, включая Red Dot Award, iF Design Award и др. Одновременно HAVIT реализует свой курс на максимальное удобство пользователей, используя в своей продукции экологически чистые и безвредные для кожи материалы. Сейчас ее продукция продается более чем в 140 странах и регионах мира, заслужив любовь и признание более 100 миллионов пользователей.

Игровые наушники HAVIT H2002d 3,5 мм, известные своими захватывающими игровыми звуковыми эффектами и выдающимися характеристиками, неизменно входят в тройку лидеров продаж в системе электронной торговли, становясь предпочтительным выбором для многочисленных любителей игр. Помимо популярной игровой периферии, HAVIT также представила серию высококачественных компьютерных периферийных устройств, призванных обеспечить пользователям удобство и комфорт как в офисной среде, так и в других сферах деятельности.

Вы ищете профессиональные периферийные устройства для ПК? Компания HAVIT разместила в сети «М.Видео» по льготным ценам различные популярные товары, такие как мыши, клавиатуры и охлаждающие подставки. Беспроводная мышь MS65WB использует передовое трехрежимное соединение, которое позволяет подключать одновременно три устройства и обеспечивает быстрое переключение в режиме многозадачности. Двухрежимная беспроводная клавиатура KB235WB имеет ультратонкий и портативный дизайн и совместима с четырьмя устройствами одновременно. Благодаря использованию микропереключателей и клавиш архитектуры X, эти два продукта позволяют наслаждаться тихой и комфортной рабочей средой, что объясняет их популярность среди пользователей.

Желающим первыми познакомиться с новинками от HAVIT рекомендуем посетить магазин «M.Видео» или выставку MosHome 2024, которая будет проходить 13–16 мая! Номер стенда HAVIT — A4133. Приглашаем всех желающих получить личный опыт и консультации на месте.

КОНТАКТЫ: Лаура Лао (Laura Lao), [email protected] 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2373212/20240327_HAVIT_____M_video___V2.jpg 

Другие материалы из этого источника

HAVIT Enter M.Video, Offering Users Discount on Smart Electronic Products

HAVIT Enter M.Video, Offering Users Discount on Smart Electronic Products

Leading smart electronic technology brand HAVIT has officially joined the renowned electronics retailed platform M.Video. Now, users can easily buy...
Другие выпуски новостей из этого источника

Обзор

Image1

Consumer Electronics

Image1

Computer & Electronics

Image1

Household, Consumer & Cosmetics

Image1

Retail

Выпуски новостей схожей тематики