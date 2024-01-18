HIS Thailand отмечает юбилей успешного партнерства и объявляет новые визовые программы членства в Thailand Privilege

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H.I.S. Tours Co. Ltd.

18 янв, 2024, 05:00 GMT

БАНГКОК, 18 января 2024 г. /PRNewswire/ -- H.I.S. Tours Co. Ltd. (HIS Thailand), туристическое агентство со штаб-квартирой в Таиланде и авторизованный агент Thailand Privilege (ранее Таиланд Элит), с гордостью отмечает три года успешного сотрудничества с Thailand Privilege Card Co., Ltd. (TPC). В честь этого юбилея и ребрендинга по случаю 20-й годовщины TPC в октябре 2023 года HIS Thailand запускает новый веб-сайт, his-thailandprivilege.com, для улучшения обслуживания клиентов и доступа к недавно обновленным визовым программам членства в Thailand Privilege компании TPC. 

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HIS Thailand Commemorates Successful Partnership and Announces New Thailand Privilege Membership Programs
HIS Thailand Commemorates Successful Partnership and Announces New Thailand Privilege Membership Programs

Новые визовые программы членства в Thailand Privilege — Визовая программа Gold (5 лет), Визовая программа Platinum (10 лет), Визовая программа Diamond (15 лет) и Визовая программа Reserve (20 лет) — предлагают иностранным резидентам комплексные привилегии и льготы, адаптированные под их потребности, через систему накопления баллов Privilege Points.

Эксклюзивные льготы от авторизованного агента HIS Thailand клиентам при подаче заявок через веб-сайт агентства включают подарочные сертификаты на перелеты, отели, туры и покупки в лучших торговых центрах Таиланда. HIS Thailand также предлагает комплексное обслуживание и поддержку клиентов.

За прошедшие три года агентство HIS Thailand предоставило свои услуги сотням довольных членов Thailand Privilege и продолжает предоставлять комплексные услуги и поддержку клиентам.

Президент TPC Манатасе Аннават (Manatase Annawat) прокомментировал: «Программа членства Thailand Privilege отмечает впечатляющий 20-летний юбилей, и мы провели значительный ребрендинг и улучшение льгот и привилегий, чтобы полностью удовлетворить все потребности иностранных резидентов, желающих проживать в Таиланде в течение длительного периода времени».

«HIS непрерывно повышает качество предоставляемых услуг для удовлетворения меняющихся потребностей иностранных резидентов, планирующих долгосрочное проживание в Таиланде. Мы гордимся достигнутыми впечатляющими результатами, благодаря которым, все наши клиенты успешно стали членами Thailand Privilege, и получили эксклюзивные привилегии и дополнительные бесплатные услуги. Компания HIS продолжит продвигать новые визовые программы членства в Thailand Privilege на важнейших рынках и способствовать динамичному росту», — сказал г-н Нориказу Тсуда (Norikazu Tsuda), управляющий директор HIS Thailand.

Благодаря ребрендингу TPC и перезапуску веб-сайта HIS Thailand все, кто заинтересован в новых программах резидентства Таиланда, смогут получить всю необходимую информацию, посетив наш сайт his-thailandprivilege.com, а также с легкостью подать заявку онлайн на нашем сайте или связаться с HIS Thailand для получения дополнительной информации.

Об агентстве HIS Thailand

HIS Thailand — тайское туристическое агентство, основанное в 1997 году в Бангкоке. Компания располагает сетью из девяти филиалов в Таиланде и предоставляет туристические услуги как местным, так и зарубежным туристам. Агентство полностью поддерживается компанией-учредителем HIS Japan, располагающей глобальной сетью филиалов по всему миру и предоставляющей клиентам качественные туристические услуги.

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