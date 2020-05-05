HotForex предлагает клиентам и партнерам беспрецедентное вознаграждение за производительность

Отмеченный множеством наград брокер HotForex празднует свой 10-летний юбилей и в честь этого ежемесячно предлагает всем своим постоянным клиентам и партнерам щедрые вознаграждения, которые можно выводить, из общего призового фонда в размере $ 2 000 000

ПОРТ ЛУИ, Маврикий, 5 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Брокер HotForex, отмеченный множеством отраслевых наград в сфере Форекс и CFD-торговли сырьевыми товарами, был основан в 2010 году и теперь празднует свой 10-летний юбилей. В честь этого компания предлагает клиентам и партнерам возможность получать ежемесячные вознаграждения, которые зачисляются непосредственно на счет и могут быть выведены.

Как сказал представитель HotForex: «Мы всегда ставим наших постоянных клиентов и партнеров во главу угла, – именно так мы можем обеспечить им наилучший опыт торговли. Новые программы вознаграждения станут захватывающей частью празднования нашего 10-летнего юбилея, и мы надеемся, что каждый из наших уважаемых клиентов и партнеров насладится возможностью заработать свою часть из $2 000 000!»

С этого момента и до конца 2020 года акция Return on Free Margin будет обеспечивать ежемесячную доходность от инвестиций для клиентов. В то же время бонус в честь 10-летия HF Partners предлагает партнерам каждый месяц до конца года вознаграждение в размере до $3 000, которое можно свободно выводить.

Узнайте больше об этих эксклюзивных предложениях здесь.

Заметки для СМИ:

О компании HotForex

Компания HotForex была основана в 2010 году и является частью HF Markets Group, которая объединяет расположенные в разных точках мира, регулируемые компании, зарегистрированные в качестве брокеров с несколькими типами активов. Все они предлагают как розничные, так и институциональные торговые услуги клиентам со всего мира. HotForex постоянно укрепляет свои позиции в качестве лидера рынка, что подтверждается множеством фактов:

Свыше 2-х миллионов зарегистрированных реальных счетов

Более 35-ти международных наград

Поддержка клиентов на более чем 27-ми языках

Одни из лучших мер защиты денежных средств

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Предупреждение о рисках:

Торговля продуктами с привлечением заемных средств, такими как Forex и деривативы, может подходить не всем инвесторам, так как несет высокую степень риска для капитала.

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SOURCE HotForex