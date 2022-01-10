Hotwav выпускает защищенный телефон Cyber 9 Pro для использования на открытом воздухе

Cyber 9 Pro оснащается восьмиядерным процессором MediaTek Helio P60 на базе 12-нм техпроцесса, а также оперативной памятью 8 ГБ Samsung RAM, 128 ГБ ROM, аккумулятором емкостью 7500 мА·ч и экраном HD+ диагональю 6,3 дюйма.

Этот защищенный телефон имеет прочную и стильную заднюю крышку, которая обеспечивает превосходное качество сенсорного взаимодействия и яркий дизайн. Четыре крышки покрыты резиной, что обеспечивает им еще более надежную защиту от любых неожиданных ударов, а также дополнительно укреплены металлической рамкой с обеих сторон. Трио задней камеры со светодиодной вспышкой покрыто панелью из закаленного стекла, обеспечивающей баланс между четкостью и безопасностью. Сенсорная кнопка разблокировки с правой стороны обеспечивает распознавание отпечатков пальцев.

Полное описание Cyber 9 Pro:

1. MediaTek Helio P60 (MT6771) с восьмиядерным процессором на базе 12-нм техпроцесса;

2. Экран HD+ диагональю 6,3 дюйма (720*1520)

3. Аккумулятор емкостью 7500 мА·ч

4. Операционная память 8 ГБ RAM (Samsung UFS 2.1) + 128 ГБ ROM

5. Задние камеры: 48 МП (Samsung) + 5 МП + 2 МП

Передние камеры: 16 МП

6. Android 11

7. Поддержка NFC, OTG

Экран диагональю 6,3 дюйма имеет разрешение FHD + (720*1520), что обеспечивает возможность более удобного просмотра интересного контента. Конструкция решетки с водоотводом позволяет максимально увеличить площадь экрана, одновременно экономя пространство для фронтальной камеры.

Помимо соответствия всем общим стандартам, предъявляемым к обычному смартфону, это устройство обеспечивает защиту от проникновения, пыли, случайного контакта и воды на уровне IP69K, что делает его пригодным для использования как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Подробнее обо всех функциях Cyber 9 Pro в официальном магазине AliExpress Hotwav, где с 10 по 16 января он доступен по привлекательной цене 139,99 долл. США, а также купон на сумму 10 долл. США к каждой из первых 500 покупок этой модели.

Более подробная информация представлена на сайте: http://www.hotwav.com/ .

Контактная информация для прессы: Rocky Zhu (Рокки Чжу), +86-13530132705, [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1721917/image_1.jpg

SOURCE Hotwav