HTX Обновит Правила Брокерской Программы, Предлагая Более Гибкую Модель Комиссионных и Ограниченные по Времени Привилегии

СИНГАПУР, 2 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Учитывая растущую вероятность снижения процентной ставки в сентябре и вступление спотового криптовалютного рынка в фазу консолидации, в криптопространстве готовится почва для следующего удивительного сюрприза. HTX, крупная криптовалютная биржа, своевременно объявила об обновлении правил своей Брокерской Программы, которое вступит в силу с 1 июля, предоставляя более гибкие модели торговых комиссионных для своих партнеров брокеров.

Станьте Брокером HTX и Зарабатывайте 65% Комиссионными

Партнерские отношения с брокерами — это то, чему ведущие мировые биржи всегда придают большое значение. Именно поэтому HTX запустила свою Брокерскую Программу в 2021 году. В настоящее время более 100 криптовалютных брокеров сотрудничают с HTX, на долю которых приходится примерно 10% объема торгов биржи и пользовательской базы за пределами материковой части Китая.

Обновление Брокерской Программы HTX привнесет следующие изменения в ее правилах:

1. Брокеры HTX смогут получать до 30% реферальных комиссионных от своих трейдеров, с которыми они имеют реферальные отношения.



Распределение Реферальных Комиссионных от Трейдеров, Привлеченных Другими Пользователями До 100% реферальных комиссионных распределялось приглашающим. После До 30% реферальных комиссионных - брокерам; 70% - приглашающим.

2. Брокеры HTX смогут получать до 65% комиссионными от своих трейдеров с уровнем Prime ниже 7. Размер комиссионных для брокеров варьируется в зависимости от уровня Prime их трейдеров.



Уровень Prime Трейдеров, Влияющий на Комиссионные Брокера До Спот: Уровень Prime от 0 до 5; Фьючерсы: Уровень Prime от 0 до 4 После Спот и Фьючерсы: Уровень Prime от 0 до 6

Комиссионные рассчитываются один раз в день (т.е. в День T) и распределяются на следующий день (т.е. в День T+1). По умолчанию комиссионные рассчитываются в USDT. Однако, если при исполнении ордера применяется вычет в $HTX, то комиссионные будут рассчитываться в $HTX.

Для получения подробной информации о правилах расчета и начисления комиссионных, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: [email protected] .

Стать Брокером HTX: https://www.htx.com/broker

Развивайте Взаимовыгодные Партнерские Отношения с HTX: Безопасно и Открыто

HTX искренне приглашает присоединениться к программе опытных брокеров, включая API-брокеров и биржевых брокеров. Привилегии Брокеров HTX включают в себя:

Высокие Комиссионные: Зарабатывайте до 65% комиссионными

Маркетинговое Продвижение: Промо-акции в различных каналах в социальных сетях с 600 миллионами просмотров

Персонализированная Поддержка API: Получайте индивидуальные услуги по API для квалифицированных брокеров

Техподдержка 24/7: Помощь с решением проблем в любом месте и в любое время

Быстрый Отклик: Наслаждайтесь низкой задержкой HTX-AWS и HTX-COLO

Поддержка WebSocket API: Применимо ко всем торговым парам в 5-уровневом / 20-уровневом инкрементном MBP-канале

И что еще более интересно, согласно HTX, после подачи заявки на получение статуса Брокера HTX теперь вы можете получить двойные преимущества, а именно мгновенный доступ к брокерским привилегиям 4-го уровня (самого высокого) и безоценочный период в течение первых 6 месяцев. Осталось всего 4 простых шага, чтобы стать участником Брокерской Программы HTX:

Шаг 1: Создайте аккаунт на HTX и пройдите KYC-верификацию. Пожалуйста, обратите внимание, что биржевым брокерам необходимо регистрировать институциональную учетную запись на HTX.

Шаг 2: Заполните и отправьте форму заявки. Предоставляйте свою информацию онлайн и команда HTX свяжется с вами в течение 1-2 рабочих дней (ваша информация хранится в строгой конфиденциальности).

Шаг 3: Вы получите свой ID брокера. HTX создаст вам ID брокера и установит размер вашей ставки комиссионных в системе.

Шаг 4: Пробная торговля. Совершите тестовую сделку, чтобы завершить интеграцию и проверьте свои комиссионные на панели инструментов брокера.

Являясь универсальной торговой платформой, HTX оснащена независимо разработанной системой криптоторговли, ведущими в отрасли торговыми технологиями, а также надежными технологиями безопасности и мерами защиты от взлома. Торговля на HTX безопасна, и вы можете наслаждаться ориентированным на пользователя опытом торговли, широким ассортиментом продуктов и надежной системой управления рисками. HTX продолжит предоставлять пользователям по всему миру удобные, безопасные и надежные услуги по торговле криптовалютами и управлению активами.

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