HTX Обновляет Ежемесячный Отчет По Безопасности За Август, Помогая Пользователям Заморозить Более $80 290 Украденных Средствах

СИНГАПУР, 11 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Безопасность пользователей всегда является главным приоритетом HTX. Платформа стремится защитить активы пользователей, постоянно совершенствуя свои меры безопасности, и биржа теперь сделала регулярным выпуск ежемесячных отчетов по безопасности. Ранее HTX публиковала отчеты по безопасности за май, июнь и июль.

Ниже представлено основное содержание ежемесячного отчета HTX по безопасности за август, охватывающего такие ключевые области, как безопасность аккаунтов, безопасность транзакций и безопасность активов. Этот отчет предлагает пользователям полное представление о конкретных усилиях и мощных возможностях HTX по поддержанию безопасности платформы. Полная информация доступна здесь:

Для повышения безопасности аккаунтов пользователей в августе HTX разослала 309 212 предупреждений о безопасности, что почти на 6% больше, чем в предыдущем месяце. Платформа также эффективно боролась и закрыла 6 фишинговых сайтов и сайтов для загрузки поддельного приложения. С точки зрения безопасности транзакций, HTX перехватила 2 перевода средств на мошеннические адреса. Было урегулировано 4 инцидента, связанных с поступлением на платформу украденных активов, и оказана помощь в замораживании более $80 290 в виде украденных средств. Кроме того, HTX внесла в черный список 2739 новых адресов и перехватила 34 депозита на адреса, внесенные в черный список, на общую сумму $75 827.

Придерживаясь принципа "пользователь превыше всего", HTX последовательно выполняет свои обязательства по обеспечению прозрачности и сохранности пользовательских активов. Платформа полностью посвящена созданию безопасной, удобной и надежной среды для доступа к Web3. В будущем HTX продолжит совершенствовать технологические инновации и меры безопасности, чтобы предложить оптимизированный опыт торговли цифровыми активами для каждого пользователя.

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