HTX Входит в Топ-4 Бирж по Ликвидности, Стремясь Соответствовать по Качеству Активов

СИНГАПУР, 14 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Kaiko, ведущий поставщик данных о рынке криптовалют, недавно опубликовал свой отчет о ликвидности бирж за 2 квартал 2024 года. Среди 43 основных централизованных бирж, отслеживаемых в отчете, HTX получила рейтинг AA и заняла четвертое место по ликвидности со средним объемом торгов в $60,5 миллиарда.

Источник: Отчет о Ликвидности Бирж за 2 Квартал 2024 Года от Kaiko (PRNewsfoto/HTX)

В отчете Kaiko была проанализирована ликвидность бирж по пяти ключевым показателям: объему торгов, вкладу в объем торгов, глубине рынка (+/-1), коэффициенту отклонений (CV) и качеству рынка. В ответ на этот отчет HTX заявила, что платформа по-прежнему будет уделять приоритетное внимание безопасности и соблюдению регуляторных требований, поскольку она продолжает расширять свое присутствие по всему миру. Кроме того, мы нацелены на предоставление всеобъемлющего, безопасного и удобного опыта криптоторговли для постоянно растущей базы пользователей по всему миру.

Основные Показатели HTX в Первой Половине 2024 Года

Оглядываясь на прошедшие шесть месяцев, можно сказать, что HTX добилась замечательных результатов.

HTX придерживается своего принципа "пользователь - прежде всего" при размещении новых криптовалют, демонстрируя конкурентоспособность "Народной Биржи" с огромной эффективностью для обогащения. При выборе и размещении в листинг новых активов платформа нацелена на выявление новых криптовалют и качественных активов в различных секторах, включая сектора мемов, искусственного интеллекта, публичные блокчейны, Уровень 2 и другие. Данные за 1 квартал 2024 года показывают, что HTX уже представила у себя 59 новых криптовалют, причем почти половина из них показывает рост цены более чем на 1000% по сравнению с первоначальным уровнем. Возглавляет список лидеров WIF, мем-проект на блокчейне Solana, который может похвастаться поразительным ростом на 12 039%.

Кроме того, по состоянию на 1 июня 2024 года HTX провела 20 аудитов активов. Последние данные подтвержденных резервов на основе дерева Меркла выглядят следующим образом: 100% для USDT (баланс кошелька HTX: 610 174 986), 100% для BTC (баланс кошелька HTX: 25 735), 101% для ETH (баланс кошелька HTX: 92 631), 105% для HTX (баланс кошелька HTX: 360 938 524 569 165), и 105% для TRX (баланс кошелька HTX: 9 754 300 787). Данные для USDT и ETH уже включают stUSDT и stETH.

Также следует отметить недавнее создание Народного Комитета HTX DAO, которое привлекло широкое внимание как со стороны рынка в целом, так и со стороны сообщества. Созданный чуть более месяца назад, этот комитет быстро укрепил свои позиции в качестве ключевой движущей силы сообщества. Народный Комитет HTX DAO, призванный отстаивать интересы сообщества, возглавляет продолжающийся переход HTX к большей децентрализации и демократичной автономии.

Подчеркивая недавние достижения HTX, Justin Sun, уважаемый член Глобального Консультативного Совета HTX, поделился в социальных сетях следующими соображениями: 1. HTX демонстрирует исключительно высокие результаты в размещении в листинг новых активов, а криптовалюты, демонстрирующие 10-кратный потенциальный рост цен, стабильно появляются на платформе каждую неделю. (2) В течение последних 6 месяцев биржа испытывала постоянный чистый приток капитала, и Justin Sun рассматривает эту тенденцию как убедительное свидетельство высокой удовлетворенности пользователей сервисами HTX. (3) Прибыльность платформы выросла более чем на 100%, что привело к реализации инициатив по обратному выкупу.

HTX Стремится Соответствовать по Качеству Активов

Бизнес-представитель HTX и старший инвестиционный аналитик, @HTX_liuyego, подчеркнул, что отчет Kaiko является заслуженным одобрением HTX. После преодоления сложного периода это одобрение не только укрепляет уверенность HTX в своем будущем развитии, но и укрепляет чувство уверенности внутри команды.

По словам @HTX_liuyego, будущее развитие HTX будет сосредоточено на следующих аспектах:

Листинг высококачественных активов. HTX будет придерживаться строгих критериев размещения в листинг новых активов под наблюдением высококвалифицированной команды по отбору проектов. Jusnin Sun, член Глобального Консультативного Совета HTX, является одним из таких экспертов, участвующих в этом тщательном процессе отбора. HTX стремится к признанию ее в качестве передовой платформы цифровых активов премиум-класса. Оптимизация продуктов. HTX приняла во внимание отзывы пользователей и внесла значительные изменения для улучшения общего пользовательского опыта при использовании ими различных продуктов и сервисов. Одной из заметных проблем являлся ранее сложный процесс вывода средств, которая теперь успешно решена. Более того, HTX перешла от ее прежней сложности к более удобному для пользователей подходу при разработке мероприятий платформы. Расширение глубины. Платформа по-прежнему нацелена на расширение глубины, чтобы привлечь больше авторитетных маркет-мейкеров и брокерских команд, тем самым предоставляя пользователям бесперебойный опыт торговли. Безопасность и защита активов являются особыми сферами внимания платформы. После хакерского инцидента в прошлом году, HTX предприняла конкретные шаги по повышению своей безопасности. Что касается аппаратного обеспечения, платформа сотрудничает с известной международной фирмой в области безопасности - FearOff, чтобы укрепить свою инфраструктуру безопасности. Что касается программного обеспечения, HTX взяла на себя твердое обязательство обеспечить 100%-ную защиту средств своих пользователей.

В заключение @HTX_liuyego заявил, "HTX находится на положительной траектории, и время покажет. Верьте в HTX."

Невозможно отрицать, что криптовалютные биржи, самый прибыльный сектор в криптоиндустрии, также признаны аренами серьезной борьбы. С момента создания первой криптовалютной биржи и по сей день бизнес-модель бирж претерпела кардинальные изменения, взлеты и падения происходили в мгновение ока. В то время как такие гиганты индустрии, как Coinbase и Binance, в настоящее время доминируют в криптопространстве, общий ландшафт биржевого бизнеса остается не окончательным.

HTX, ветеран крипторынка, проработавшая на нем почти 11 лет, является свидетельством эволюционирующего развития отрасли. Она превратилась из простой торговой платформы в легенду, воплощающую стремления и памятные моменты многочисленных инвесторов. HTX твердо верит, что истинная ценность заключается не в краткосрочных колебаниях цен, а в долгосрочном развитии и вкладе. Двигаясь вперед, HTX продолжит сотрудничество с глобальными партнерами, чтобы стимулировать эволюцию криптовалют и технологии блокчейн, создавая большую ценность для пользователей и открывая более открытую, инклюзивную и яркую новую эру криптографии.

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