HTX в Сотрудничестве с SunPump Предлагает Новые Подходы Децентрализованной Экосистемы

СИНГАПУР, 3 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- SunPump, первая платформа для справедливого запуска и торговли мем-монетами в экосистеме TRON, стала заметным продуктом на крипторынке этим летом, вызвав новую волну увлечения мем-монетами.

С момента своего дебюта HTX, ведущая мировая биржа цифровых активов, стала ключевым партнером и сыграла важную роль в этом успехе. Сотрудничество HTX с SunPump, использующее ончейн и оффчейн стратегии, предоставляет пользователям инновационные подходы к участию в децентрализованной экосистеме, что кардинально меняет правила игры в криптовалютной сфере.

Для криптопроектов получение листинга на бирже высшего уровня для получения большей известности и увеличения торговых объемов является важным шагом на пути к достижению долгосрочного роста. Однако большинство ведущих бирж, как правило, отдают большее предпочтение крупным проектам, поддерживаемым известными венчурными компаниями, и, как правило, консервативно относятся к размещению мем-монет.

Напротив, HTX решила активно поддерживать мем-монеты, что наилучшим образом демонстрирует силу сообщества и дух децентрализации. Благодаря партнерству с SunPump, HTX значительно упростила процесс листинга мем-монет экосистемы TRON. Если проект на SunPump соответствует критериям листинга HTX и показывает объем торгов, превышающий $10 миллионов в течение трех дней подряд, или достигает рыночной капитализации в $30 миллионов, он может сразу же получить листинг на HTX.

Кроме того, HTX предоставляет индивидуальные и разнообразные решения для мем-проектов с SunPump, предлагая разнообразные опции — от торговли фьючерсами и продуктов Earn до PrimePool и аирдропов, способствуя развитию мем-монет с большим потенциалом роста. Эта инициатива успешно распространила мемы и экосистему TRON среди более широкой пользовательской базы, заложив основу для внедрения децентрализованных экосистем.

Такие стандарты листинга ставят во главу угла безопасность размещаемых в листинг проектов. Только проекты, которые зарекомендовали себя и выделяются на рынке децентрализованных бирж, имеют право на листинг на HTX. Кроме того, каждый проект также проходит тщательную проверку безопасности командой HTX перед размещением в листинг. Этот тщательный процесс проверки защищает пользователей от распространенных рисков ончейн, таких как мошенничество и скам-проекты, позволяя пользователям без опасений торговать качественными проектами. Это стимулирует команды проектов серьезно относиться к своим проектам, способствуя созданию более здоровой ончейн среды.

По сути, для принятия решения о листинге проектов экосистемы SunPump, HTX использует такие показатели, как вовлеченность сообщества, объем торгов и рыночная капитализация. Этот механизм представляет собой первое достижение в усилиях биржи по децентрализации, способствующее интеграции HTX с децентрализованной экосистемой.

Сотрудничество HTX и SunPump позволило легко соединить централизованные биржи (CEX) с децентрализованными биржами (DEX), установив мост между экосистемой TRON и пользователями. Используя мемы, все больше пользователей получат возможность войти в обширную децентрализованную экосистему, тем самым ускоряя развитие индустрии Web3.

Об HTX

Основанная в 2013 году, HTX превратилась из биржи виртуальных активов во всеобъемлющую блокчейн-экосистему бизнеса, охватывающую торговлю цифровыми активами, производные финансовые инструменты, кошельки, исследования, инвестиции, инкубацию и другие виды бизнеса.

Являясь ведущим в мире порталом в Web3, мы обладаем глобальными возможностями, которые позволяют нам предоставлять пользователям безопасные и надежные услуги.

Придерживаясь стратегии роста "Глобальная экспансия, процветающая экосистема, эффект благосостояния, безопасность и соответствие требованиям", HTX стремится предоставлять качественные услуги и ценности энтузиастам в сфере виртуальных активов по всему миру.

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Mona Yuan

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