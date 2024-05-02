HTX Запускает Программу KOL в Русскоязычных Регионах, Чтобы Способствовать Глобальной Экспансии и Развитию Сообщества

SINGAPORE, 2 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- 30 апреля HTX официально запустила первый раунд набора в Программу KOL Сообщества HTX в Русскоязычных Регионах. Эта инициатива направлена на привлечение крипто-инфлюенсеров, одновременно способствуя росту сообщества KOL для HTX в сфере криптовалют в русскоязычных регионах. Этот план набора, являющийся частью глобальной стратегии расширения HTX, призван значительно укрепить присутствие и влияние HTX в русскоязычном сообществе.

Согласно официальному объявлению HTX, период набора продлится с 30 апреля до 18:59 (UTC+3) 30 июля 2024 года. Условия для участия в программе KOL указаны ниже:

Владельцы сообществ в Telegram/LINE/Discord с числом участников/подписчиков не менее 200 в каждом, или активные в 10 криптогруппах.

Владельцы аккаунтов в соцсетях, в таких как X (Twitter)/YouTube/TikTok/Facebook, с не менее 500 фолловеров/подписчиков в каждом.

Активные в сфере блокчейн-индустрии, понимающие бренд HTX и наши ценности, и готовые расти вместе с HTX.

Ссылка на регистрацию:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScozPTMH9HVtlTnnc6-u2HzKLm-WPzq2fyR_OXt7z9XbnVTgw/viewform?usp=sf_link

HTX стремится создать надежную команду русскоязычных KOL с помощью этой рекрутинговой кампании. Участвуя в таких мероприятиях, как обучение пользователей платформы и развитие сообщества, HTX стремится продвигать свою философию обслуживания и преимущества продукта, что в конечном итоге повышает осведомленность пользователей о платформе и доверие к ней. В то же время HTX также будет оказывать полную поддержку и поощрять таких KOL. Подробности указаны ниже:

Приглашайте и зарабатывайте

Зарабатывайте комиссионные, приглашая новых пользователей зарегистрироваться на HTX. Этот метод подходит для тех, у кого много подписчиков или кто имеет опыт в создании контента для сообщества. Во время мероприятия, если приглашенный от KOL достигнет ежемесячного объема фьючерсных торгов ≥ 50 миллионов USDT или ежемесячного объема спотовых торгов ≥ 5 миллионов USDT, то KOL будет иметь право на получение дополнительного бонуса, эквивалентного 5% от торговых комиссий приглашенного, что потенциально позволит зарабатывать до 5250 USDT каждый месяц. Например, если один из приглашенных от KOL достигнет ежемесячного объема спотовых торгов на сумму 5 миллионов USDT, то этот KOL может заработать комиссионные в размере 2500 USDT плюс дополнительный бонус в размере 125 USDT.

Зарабатывайте комиссионные, приглашая новых пользователей зарегистрироваться на HTX. Этот метод подходит для тех, у кого много подписчиков или кто имеет опыт в создании контента для сообщества. Во время мероприятия, если приглашенный от KOL достигнет ежемесячного объема фьючерсных торгов ≥ 50 миллионов USDT или ежемесячного объема спотовых торгов ≥ 5 миллионов USDT, то KOL будет иметь право на получение дополнительного бонуса, эквивалентного 5% от торговых комиссий приглашенного, что потенциально позволит зарабатывать до 5250 USDT каждый месяц. Например, если один из приглашенных от KOL достигнет ежемесячного объема спотовых торгов на сумму 5 миллионов USDT, то этот KOL может заработать комиссионные в размере 2500 USDT плюс дополнительный бонус в размере 125 USDT. Зарабатывайте на создании контента или на прямых трансляциях в сообществе HTX

Публикуйте контент в сообществе HTX или проводите прямые трансляции, чтобы получать вознаграждения в размере до 500 USDT за публикацию или прямую трансляцию.

Публикуйте контент в сообществе HTX или проводите прямые трансляции, чтобы получать вознаграждения в размере до 500 USDT за публикацию или прямую трансляцию. Зарабатывайте комиссионные, проводя тренинги для начинающих

KOLы могут участвовать, проводя Тренинги для Начинающих, утвержденные платформой. У них есть шанс зарабатывать до 20% комиссионными от торговых комиссий пользователей группы.

HTX подчеркивает важность российского рынка, учитывая его обширную базу пользователей и постоянно растущий спрос со стороны пользователей. Признавая это, HTX стремится установить прочные связи с русскоязычным сообществом, используя опыт и социальное влияние KOL, тем самым еще больше стимулируя развитие рынка в регионе. Кроме того, эти KOL станут ценными партнерами, активно участвующими в глобальной стратегии расширения HTX. В дальнейшем HTX продолжит следить за динамикой мирового рынка и потребностями пользователей, постоянно совершенствуя свои продукты и услуги. Активно осваивая новые глобальные рынки, HTX стремится предоставлять пользователям по всему миру услуги в области цифровых активов с повышенной безопасностью и эффективностью.

О бирже HTX

Основанная в 2013 году, HTX превратилась из биржи виртуальных активов во всеобъемлющую блокчейн-экосистему бизнеса, охватывающую торговлю цифровыми активами, производные финансовые инструменты, кошельки, исследования, инвестиции, инкубацию и другие виды бизнеса.

Являясь ведущим мировым порталом в Web3, HTX обладает глобальными возможностями, которые позволяют ей предоставлять пользователям безопасные и надежные услуги. Придерживаясь стратегии роста "Глобальная экспансия, Процветающая экосистема, Эффект богатства, Безопасность и Регуляторное соответствие", HTX стремится предоставлять качественные услуги и ценности энтузиастам в сфере виртуальных активов по всему миру.

Контактная

Michael Wang

[email protected]

Сайт компании

https://www.htx.com/ru-ru/ventures

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2391903/4684613/image_ID__Logo.jpg