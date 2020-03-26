Huami Technology сообщила об начале партнерства с Китайской сборной по легкой атлетике

"Официальное партнерство позволит нам популяризовать идеалы спорта и здорового образа жизни в широких массах, что также окажет положительное влияние на формирование ведущей спортивной нации мира", - прокомментировал вице-президент Китайской ассоциации легкой атлетики Юй Хунчэнь (Yu Hongchen).

Соглашение предполагает сотрудничество сторон до 2025 года. Этот период охватывает совместное участие партнеров в Олимпийских играх в Токио-2020, Олимпиаде в Париже-2024, Чемпионатах мира по легкой атлетике 2021 и 2023 годов, Азиатских играх-2022 и других спортивных мероприятиях международного уровня. Кроме того, компания Huami будет участвовать в управлении и удовлетворении потребностей САА.

По условиям соглашения, Ассоциация предоставляет Huami эксклюзивные права в области умных носимых устройств (смарт-браслетов, смарт-часов, наушников, очков) и смартфонов. Смарт-часы Huami Amazfit Stratos 3 и умные наушники Amazfit PowerBuds станут первыми "Портативными смарт-продуктами, официально рекомендуемыми Китайской сборной по легкой атлетике".

Стороны также планируют создать совместную лабораторию для проведения научных исследований в области легкой атлетики с целью продвижения здорового образа жизни. Используя возможности умных гаджетов от Huami, специалисты лаборатории будут изучать обширные данные профессиональных китайских спортсменов и обычных любителей спорта посредством интеллектуальных алгоритмов и технологий анализа больших данных. Лаборатория будет публиковать отчеты о результатах собственных исследований и разрабатывать отраслевые стандарты, помогающие людям жить здоровой жизнью и повышать эффективность собственной спортивной подготовки.

Компания Huami является разработчиком продуктов с применением биометрических данных и информации о физической активности. Предприятие располагает обширным опытом в сфере создания носимой смарт-электроники. С момента своего учреждения в 2013 году Huami достигла заметных успехов в формировании глобальной экосистемы продуктов для здорового образа жизни. В ее ассортименте представлены умные браслеты, смарт-часы, наушники, интеллектуальная бегова дорожка, весы и прочие аксессуары для спорта. Собственный бренд Huami Amazfit представлен на 70 рынках мира, включая США, Германию, Японию и т.д. По состоянию на август 2019 года компания Huami продала свыше 100 млн единиц своей продукции.

На сегодняшний день предприятие располагает обширными объемами данных о спортивной активности и состоянии здоровья потребителей. Компания также может похвалиться колоссальным опытом в области технологий и инноваций. Кроме того, в "арсенале" Huami имеется множество каналов дистрибуции и стратегических партнерств по всему миру. Компания приобрела основные активы ведущего разработчика спортивных сенсорных технологий Zepp International Limited, а также предприятия Physical Enterprises Inc. ("PEI"), ранее принадлежащего Adidas Group. Эти приобретения позволяют Huami cохранять лидерские позиции в сфере технологий и продуктов для спорта и фитнеса.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1137919/Huami_Chinese_Athletics_Team.jpg

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