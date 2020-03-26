Huami Technology сообщила об начале партнерства с Китайской сборной по легкой атлетике

Информация предоставлена

Huami

26 мар, 2020, 12:03 GMT

Huami и C.A.T. планируют создать совместную технологическую лабораторию

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 26 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Huami (код NYSE: HMI) заключила официальное соглашение о сотрудничестве с Китайской ассоциацией легкой атлетики (САА). Документ символизирует начало партнерства бренда с Китайской сборной по легкой атлетике и САА в области носимой смарт-электроники. Стороны планируют совместными усилиями развивать китайский спорт, используя собственный брендинговый, маркетинговый потенциал, а также возможности НИОКР и большие данные умных гаджетов от Huami.

Huami Technology Announces Official Partnership with Chinese Athletics Team
Huami Technology Announces Official Partnership with Chinese Athletics Team

"Официальное партнерство позволит нам популяризовать идеалы спорта и здорового образа жизни в широких массах, что также окажет положительное влияние на формирование ведущей спортивной нации мира", - прокомментировал вице-президент Китайской ассоциации легкой атлетики Юй Хунчэнь (Yu Hongchen).

Соглашение предполагает сотрудничество сторон до 2025 года. Этот период охватывает совместное участие партнеров в Олимпийских играх в Токио-2020, Олимпиаде в Париже-2024, Чемпионатах мира по легкой атлетике 2021 и 2023 годов, Азиатских играх-2022 и других спортивных мероприятиях международного уровня. Кроме того, компания Huami будет участвовать в управлении и удовлетворении потребностей САА.

По условиям соглашения, Ассоциация предоставляет Huami эксклюзивные права в области умных носимых устройств (смарт-браслетов, смарт-часов, наушников, очков) и смартфонов. Смарт-часы Huami Amazfit Stratos 3 и умные наушники Amazfit PowerBuds станут первыми "Портативными смарт-продуктами, официально рекомендуемыми Китайской сборной по легкой атлетике".

Стороны также планируют создать совместную лабораторию для проведения научных исследований в области легкой атлетики с целью продвижения здорового образа жизни. Используя возможности умных гаджетов от Huami, специалисты лаборатории будут изучать обширные данные профессиональных китайских спортсменов и обычных любителей спорта посредством интеллектуальных алгоритмов и технологий анализа больших данных. Лаборатория будет публиковать отчеты о результатах собственных исследований и разрабатывать отраслевые стандарты, помогающие людям жить здоровой жизнью и повышать эффективность собственной спортивной подготовки.

Компания Huami является разработчиком продуктов с применением биометрических данных и информации о физической активности. Предприятие располагает обширным опытом в сфере создания носимой смарт-электроники. С момента своего учреждения в 2013 году Huami достигла заметных успехов в формировании глобальной экосистемы продуктов для здорового образа жизни. В ее ассортименте представлены умные браслеты, смарт-часы, наушники, интеллектуальная бегова дорожка, весы и прочие аксессуары для спорта. Собственный бренд Huami Amazfit представлен на 70 рынках мира, включая США, Германию, Японию и т.д. По состоянию на август 2019 года компания Huami продала свыше 100 млн единиц своей продукции.

На сегодняшний день предприятие располагает обширными объемами данных о спортивной активности и состоянии здоровья потребителей. Компания также может похвалиться колоссальным опытом в области технологий и инноваций. Кроме того, в "арсенале" Huami имеется множество каналов дистрибуции и стратегических партнерств по всему миру. Компания приобрела основные активы ведущего разработчика спортивных сенсорных технологий Zepp International Limited, а также предприятия Physical Enterprises Inc. ("PEI"), ранее принадлежащего Adidas Group. Эти приобретения позволяют Huami cохранять лидерские позиции в сфере технологий и продуктов для спорта и фитнеса.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1137919/Huami_Chinese_Athletics_Team.jpg  

Сопутствующие ссылки

www.huami.com

SOURCE Huami

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Huami Technology сообщила об начале партнерства с Китайской сборной по легкой атлетике

Информация предоставлена

Huami

26 мар, 2020, 12:03 GMT