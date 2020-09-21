Huawei FusionServer Pro 2488H V5 устанавливает новый рекорд по итогам теста SAP® BWH Benchmark

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 20 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- По итогам последней версии 3 теста SAP® BWH Benchmark сервер Huawei FusionServer Pro 2488H V5, содержащий 5,2 млрд записей, побил рекорд для 4-процессорных серверов, обрабатывая 5293 запросов в час в фазе 2 (выполнение запросов в час).

Huawei FusionServer Pro 2488H V5 имеет четыре масштабируемых процессора Intel® Xeon® Scalable в 2U корпусе с модулями 48 DDR4 DIMM и до 25 2,5-дюймовых накопителей для локального хранения и работает на базе энергонезависимой памяти Intel® Optane™ persistent memory (PMem) 100 series, обеспечивая сверхбольшой объем памяти и превосходную производительность.

В 2012 году компания Huawei стала глобальным технологическим партнером SAP и в рамках восьмилетнего сотрудничества в области инноваций выпускает ведущие решения Huawei SAP HANA. Эти решения предназначены для использования в различных сферах промышленности и в настоящее время используются в 25 отраслях, включая розничную торговлю, производство, энергетику, технологии и финансы более чем в 40 странах и регионах.

Более подробная информация о результатах тестирования сервера Huawei FusionServer Pro 2488H V5 представлена на официальном сайте SAP по адресу:

https://www.sap.com/dmc/exp/2018-benchmark-directory/#/bwh?filters=796990f5-2516-49d7-a5f8-68b4b1172469;6bc6523a-6abc-4c6d-8964-91e7d3b5f5be;4a9e824336e2837bf9081e423d59d5cf;catProc4

SOURCE Huawei