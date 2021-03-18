HUAWEI выпускает интерактивную доску IdeaHub Board для офисных и образовательных целей

«Стремительное ускорение развития цифровой экономики сделало цифровые формы работы и обучения новой реальностью для каждой организации и каждого человека. В серии HUAWEI IdeaHub, выпущенной в прошлом году, представлены новейшие средства повышения производительности, предназначенные для содействия адаптации пользователей в различных сферах к этой новой реальности и обеспечения эффективного взаимодействия между устройствами и облачными средами», — сообщил вице-президент компании Huawei по сбыту интеллектуальных продуктов и технологий визуализации и поддержки коллективной работы Пань Йон (Pan Yong). Позднее он также добавил: «Новейшая интерактивная доска HUAWEI IdeaHub Board является последним пополнением этой серии. Она предназначена специально для умных аудиторий, конференц-залов и открытых офисных пространств, обеспечивая более рациональное и эффективное взаимодействие участников процесса».

Наша растущая зависимость от цифровых экранов привела к тому, что все большее число людей уделяет особое внимание здоровью глаз. Для решения этой проблемы разработчиками интерактивной доски HUAWEI IdeaHub Board реализована технология защиты от синего света с использованием оптических средств класса 4K, блокирующих вредоносное синее излучение от источника света для защиты зрения пользователей. Для сравнения, традиционная технология защиты от синего света на программной основе и режим разгрузки глаз не могут обеспечивать полную фильтрацию вредоносного синего света. К тому же, как правило, они добавляют экрану желтый оттенок, вызывая зрительное утомление и ухудшая распознавание цветов. За счет использования технологии спектральной коррекции, блокирующей вредоносное синее излучение от источника света, интерактивная доска HUAWEI IdeaHub Board обеспечивает низкий уровень синего, калибровку цветов и адаптацию к внешнему освещению.

Двумя наиболее распространенными функциями в интеллектуальных образовательных и офисных средах являются проецирование изображений на экран и внесение записей на интерактивную доску. С учетом этого интерактивная доска HUAWEI IdeaHub Board обладает уникальными возможностями для повышения удобства пользователей. Функция проецирования через выпадающее горизонтальное меню на основе технологии Cast+ позволяет пользователям проецировать контент с телефона на большой экран без установки дополнительных приложений. Аналогичным образом пользователи могут управлять своими телефонами с большого экрана. Пользователям не нужно беспокоиться о безопасности, поскольку функция защиты конфиденциальности обеспечивает неприкосновенность персональной информации при проецировании.

В интерактивной доске HUAWEI IdeaHub Board используется технология соединения с нулевым зазором, а также новейшие программные возможности для обеспечения плавности написания со сверхмалой задержкой в отображении письма, составляющей 35 мс. Благодаря этому делать записи на этой интерактивной доске так же просто, как ручкой на бумаге. В то же время интеллектуальные функции распознавания текстовой и графической информации и совместного использования электронной почты обеспечивают более эффективную работу по сравнению с традиционными интерактивными досками.

Интерактивная доска HUAWEI IdeaHub Board диагональю 65 или 86 дюймов подходит для напольной и настенной установки и может размещаться в любом удобном месте учебной аудитории или офисного помещения.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1458118/PAN_Yong_VP_Huawei_Intelligent_Vision___Collaboration_Product.jpg

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