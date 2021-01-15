Huion KD200: инновационное сочетание клавиатуры с графическим планшетом принесло три международных награды International Design Awards

В модели KD200 впервые применено сочетание графического планшета с клавиатурой и круглым пультом управления, повышающее удобство пользователей в процессе рисования. 23 стандартные клавиши могут функционировать как сами по себе в режиме обычной клавиатуры, поддерживающей непрерывный ввод данных, так и в сочетаниях клавиш, а круглый пульт управления с 5 программируемыми клавишами может настраиваться пользователем под различные функции в зависимости от его индивидуальных потребностей.

Устройство модели KD200, имеющее удачную конструкцию и превосходные эксплуатационные качества, получило широкое признание со стороны международных организаций и профессиональных дизайнеров. Оно стало обладателем наград Golden Pin Design Award, Good Design Award и Red Star Design Award.

Bluetooth 5.0: расширение свободы творчества

Устройство Huion KD200, оснащенное современным модулем беспроводной связи Bluetooth 5.0, поддерживает связь на большем расстоянии от элементов управления и более высокую скорость передачи сигнала, что позволяет пользователям раскрывать свой творческий потенциал как в домашних условиях, так и в других местах. Также не вызывает сомнений тот факт, что благодаря длительному времени (до 18 часов) работы от аккумулятора KD200 может удовлетворять потребности большинства пользователей, не говоря уже о том, что длительность полного цикла зарядки устройства составляет всего лишь 1,2 часа.

PenTech3.0 и шероховатый экран создают визуальный эффект изображения на бумаге

Цифровое перо PW517 со слабомагнитным сердечником, функционирующее без элементов питания на основе технологии PenTech3.0, обеспечивает повышенную стабильность при рисовании. Более того, 8192 уровня чувствительности к давлению и поддержка наклона до ±60° позволяют легко и естественно получать линии различной ширины и насыщенности, регулируя угол наклона пера и усилие нажима. Шероховатый экран устройства KD200, визуально схожий с бумагой, имеет покрытие, защищающее его от царапин и отпечатков пальцев и создающее при письме ощущение бумажной поверхности, за счет которого пользователь чувствует трение цифрового пера во время его скольжения по планшету KD200.

Модель KD200, являющаяся первым продуктом, выпущенным компанией Huion в 2021 году, олицетворяет успехи и технологические прорывы, достигнутые ею за последнее десятилетие. В перспективе компания Huion продолжит внедрение передовой и более практичной продукции, облегчающей формирование талантов цифровых художников по всему миру.

Более подробная информация о продукции компании Huion представлена на ее сайте по адресу: www.huion.com.

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