Huion на CES 2020: новые графические планшеты готовы вдохновлять своих пользователей на творчество
06 янв, 2020, 08:00 GMT
ЛАС-ВЕГАС (LAS VEGAS), 6 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Huion, профессиональный производитель устройств для рукописного ввода данных, представляет свои новейшие графические планшеты на всемирно известной выставке Consumer Electronics Show. Посетители мероприятия имеют возможность лично испытать новые продукты и обменяться мнениями о дизайне и возможностях инновационных гаджетов с единомышленниками, разделяющими их увлечения или профессиональную деятельность.
Перьевой планшет Inspiroy HS611 разработан специально для нужд современной молодежи, стремящейся проявлять собственную индивидуальность. Устройство доступно в трех цветовых вариантах - коралловом красном, звездном голубом и космическом сером. В дополнение к выразительной цветовой гамме и весьма конкурентоспособным техническим спецификациям, HS611 - первый в отрасли перьевой планшет со встроенной строкой средств управления медиа-данными. Пользователи могут в любой момент отвлечься или даже вдохновиться мелодиями, звучащими из планшета в процессе рисования. Громкость музыкального сопровождения с легкостью регулируется при помощи сенсорных кнопок на панели управления, где также имеются кнопки для переключения треков и программ.
Для пользователей, предпочитающих графический дисплей перьевому планшету, компания предлагает Kamvas 13. Продукт оснащен двумя портами типа С и представлен в трех цветовых вариантах. Гаджет способен удовлетворить потребности большинства специалистов по компьютерной графике, особенно студентов художественных школ с ограниченным бюджетом на приобретение специализированной техники. Однако профессиональным креативщикам, включая дизайнеров интерьера, требуются графические планшеты с большим размером экрана. Им разработчик рекомендует рассмотреть другой вариант - Kamvas Pro 24. Устройство оснащено экраном QHD с разрешением 2.5K, что является самым высоким показателем для планшетов Huion. Десять физических клавиш, расположенных по бокам панели, могут настраиваться индивидуально для выполнения 20 различных функций. Симметричные сенсорные кнопки с каждой стороны экрана предназначены для удовлетворения потребностей левшей и правшей, что в полной мере отвечает концепции бренда Huion: "Учитывать потребности пользователей, поощрять их вовлеченность и содействовать в реализации целей".
Раскройте свое творческое начало и узнайте больше о продуктах Huion наwww.huion.com.
Контактная информация для представителей СМИ:
Карлос Линь (Carlos Lin)
, +86-18820178551
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1057383/1.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1057384/2.jpg
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SOURCE Shenzhen Huion Animation Technology
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