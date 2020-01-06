Huion на CES 2020: новые графические планшеты готовы вдохновлять своих пользователей на творчество

Перьевой планшет Inspiroy HS611 разработан специально для нужд современной молодежи, стремящейся проявлять собственную индивидуальность. Устройство доступно в трех цветовых вариантах - коралловом красном, звездном голубом и космическом сером. В дополнение к выразительной цветовой гамме и весьма конкурентоспособным техническим спецификациям, HS611 - первый в отрасли перьевой планшет со встроенной строкой средств управления медиа-данными. Пользователи могут в любой момент отвлечься или даже вдохновиться мелодиями, звучащими из планшета в процессе рисования. Громкость музыкального сопровождения с легкостью регулируется при помощи сенсорных кнопок на панели управления, где также имеются кнопки для переключения треков и программ.

Для пользователей, предпочитающих графический дисплей перьевому планшету, компания предлагает Kamvas 13. Продукт оснащен двумя портами типа С и представлен в трех цветовых вариантах. Гаджет способен удовлетворить потребности большинства специалистов по компьютерной графике, особенно студентов художественных школ с ограниченным бюджетом на приобретение специализированной техники. Однако профессиональным креативщикам, включая дизайнеров интерьера, требуются графические планшеты с большим размером экрана. Им разработчик рекомендует рассмотреть другой вариант - Kamvas Pro 24. Устройство оснащено экраном QHD с разрешением 2.5K, что является самым высоким показателем для планшетов Huion. Десять физических клавиш, расположенных по бокам панели, могут настраиваться индивидуально для выполнения 20 различных функций. Симметричные сенсорные кнопки с каждой стороны экрана предназначены для удовлетворения потребностей левшей и правшей, что в полной мере отвечает концепции бренда Huion: "Учитывать потребности пользователей, поощрять их вовлеченность и содействовать в реализации целей".

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Контактная информация для представителей СМИ:

Карлос Линь (Carlos Lin)

, +86-18820178551

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SOURCE Shenzhen Huion Animation Technology