Huion представляет более доступные перьевые дисплеи серии Kamvas размерами 11,6 и 15,6 дюймов

Хотя перьевые дисплеи серии Kamvas, разработанные компанией Huion, выпускаются в более широком цветовом диапазоне и имеют более удобную для пользователей конструкцию, главнейшей причиной того, что они привлекли к себе столь огромное внимание, являются их высокие эксплуатационные качества при доступной цене. Не только новые модели Kamvas 12 и Kamvas 16(2021), но и остальные изделия, выпущенные в рамках серии Kamvas — а именно Kamvas 13, Kamvas 22 и Kamvas 22 Plus — завоевали признание художников компьютерной графики по всему миру.

Обе новые модели: Kamvas 12 и Kamvas 16(2021) — выпускаются более чем в одном цвете. Помимо цвета "cosmo black", модель Kamvas 12 выпускается также в цвете "starfish orange", а модель Kamvas 16(2021) предлагается в цвете "twilight blue", который обеспечивается за счет наложения АБС-пластика на корпус изделия с тыльной стороны. АБС-пластик широко известен как экологически чистый материал, стойкий к механическим контактным повреждениям. Поскольку экран устройства полностью ламинирован и защищен от бликов благодаря приклеенной к его поверхности матовой пленке, эффекты отражения и параллакса на экране сведены к минимуму, а восприятие рисунка улучшается, приближая его визуально к изображению на бумаге. Цифровое перо PW517, поставляемое в комплекте с устройствами серии Kamvas, обеспечивает 8192 уровня давления пера, оптимальную частоту опроса, а также распознавание угла наклона до ±60 градусов.

Серия Huion Kamvas, пополнившаяся моделями Kamvas 12 и Kamvas 16(2021), теперь имеет перьевые дисплеи размерами 11,6 и 15,6 дюймов в дополнение к ранее выпущенным устройствам с диагоналями 13,3 и 21,5 дюймов. Поскольку компания Huion твердо намерена воплотить в жизнь мечты художников компьютерной графики по всему миру, со временем будут появляться и другие модели с другими размерами. Для получения более подробной информации и ответов на вопросы о продуктах серии Huion Kamvas посетите сайт www.huion.com или отправьте электронное сообщение по адресу [email protected].

Контакты для прессы: Carlos Lin (Карлос Линь), + 86 18820178551

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1325020/Kamvas_____1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1325021/K12_16_1.jpg

SOURCE Huion