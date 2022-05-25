Huion представляет графический планшет Inspiroy Giano G930L с поддержкой Bluetooth

Это большой шаг вперед для производителя графических планшетов Huion. Высокопроизводительный перьевой графический планшет Inspiroy Giano, вошедший в число призеров конкурса Red Dot Award: Product Design [2022], открывает новые, невиданные ранее возможности для профессиональных иллюстраторов, художников-мультипликаторов, специалистов в области графического и промышленного дизайна, редактирования изображений и создания видеоигр.

Создан для профессионалов

При разработке новых продуктов компания Huion всегда исходит из запросов пользователей. Графический планшет Inspiroy Giano был разработан специально для профессионалов в области графического творчества. Размер рабочей области 13,6 x 8,5 дюйма оптимизирует взаимодействие графического планшета Inspiroy Giano с популярными моделями широкоформатных мониторов, расширяя возможности для создания изображений высокого качества.

Миниатюрный ЖК-экран в верхнем левом углу рабочей поверхности устройства отображает статус планшета и цифрового пера, например, подключение к источнику питания и возможность установки соединения, позволяя пользователю просматривать сразу всю необходимую информацию. Шесть программируемых клавиш обеспечивают быстрый доступ к часто используемым функциям для повышения производительности.

Обновленная технология PenTech, оптимизированная производительность

Компания Huion всегда уделяла много внимания технологическим инновациям, чтобы дать художникам и дизайнерам возможность реализовывать творческие идеи.

Цифровое перо PW517 на основе технологии PenTech 3.0 работает без батарейки. Оно не только обеспечивает точное позиционирование курсора и плавный ввод линий с помощью эффективных алгоритмов, но и повышает качество рисования за счет короткого расстояния отвода.

Кроме того, графический планшет Inspiroy Giano обеспечивает скорость передачи данных >300 импульсов в секунду, 8192 уровня чувствительности к давлению и поддержку наклона ±60 °, позволяя точно фиксировать малейшие изменения движений пера. Цифровое перо PW517 оснащается стандартными и мягкими (фломастерными) наконечниками. Последние обеспечивают более естественные ощущения во время рисования, поскольку создают более сильное трение при соприкосновении с похожей на бумагу шероховатой рабочей поверхностью планшета.

Новый уровень совместимости

Компания Huion надеется помочь художникам в поиске новых идей, расширив их возможности. Графический перьевой планшет Inspiroy Giano совместим с операционными системами Windows, macOS, Chrome OS и Android. Его можно легко подключить к компьютерам и устройствам на базе Android через Bluetooth. Длительное время работы аккумулятора гарантирует бесперебойное использование для творчества в течение всего дня.

Сегодня десятки миллионов людей по всему миру используют продукты Huion для реализации своих творческих идей. Компания Huion продолжит разрабатывать инновационные и практичные продукты, улучшающие процесс рисования.

Более подробная информация о перьевом графическом планшете Inspiroy Giano представлена на сайте компании по адресу: www.huion.com.

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SOURCE Huion