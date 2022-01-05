Huion представляет Kamvas Pro 13(2.5K) и Kamvas Pro 16(2.5K)

Разрешение 2.5K и технология квантовых точек для получения красочных изображений

Учитывая запросы пользователей, компания Huion всегда сосредотачивает свое внимание на исследованиях и разработке более качественной продукции.

Как Kamvas Pro 13(2.5K), так и Kamvas Pro 16(2.5K) имеют большой экран, обеспечивающий широкую рабочую зону, сохраняя при этом малую толщину (10 мм) и портативность, что позволяет пользователям создавать свои творения в любом месте.

Эти два перьевых дисплея обладают технологией квантовых точек и разрешением 2.5K QHD, гарантирующими точность проработки деталей изображений. По числу пикселей Kamvas Pro 13(2.5K) вдвое превосходит дисплей Full HD, поскольку разрешение 2.5K QHD впервые в отрасли успешно реализуется на экране с IPS-матрицей диагональю 13,3 дюйма.

Усовершенствованная технология квантовых точек QLED помогает снизить вредное синее излучение, обогащая при этом цветовую гамму до 145% sRGB. Соответственно, два перьевых дисплея могут отображать 16,7 млн цветов и представлять изображения с высокой насыщенностью, точным оттенком и естественной яркостью.

Повышение правдоподобности творческих работ

Huion — одна из немногих компаний, самостоятельно разрабатывающих и применяющих безаккумуляторную технологию EMR.

Kamvas Pro 13(2.5K) и Kamvas Pro 16(2.5K) оснащаются цифровым пером PW517, использующим Huion PenTech 3.0 — новейшее применение безаккумуляторной технологии EMR. Принципиальное обновление технологии EMR, разработанной компанией Huion, получает признание в очередной раз.

8192 уровня чувствительности к давлению и частота опроса, превышающая 330 импульсов в секунду, позволяют мгновенно воспроизводить естественные и изящные линии. Функция распознавания углов наклона пера до ±60° поддерживает реализацию различных техник рисования, в частности растушевки, скетчинга и окантовки.

Удобная в использовании конструкция, облегчающая работу

Обе модели — Kamvas Pro 13(2.5K) и Kamvas Pro 16(2.5K) — имеют два порта USB-C, позволяющие пользователям эффективно подключать дисплей к компьютерам или устройствам на базе Android через полнофункциональный кабель с разъемами USB-C / USB-C или кабель "3 в 2". В то же время пользователи могут переключаться в режим перьевого планшета для применения другого способа рисования.

В целях обеспечения большего числа людей электронными чернилами компания Huion всегда стремится разрабатывать более современные и эффективные продукты для расширения возможностей цифровых художников по всему миру.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1717286/Kamvas_Pro_13.jpg

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SOURCE Huion