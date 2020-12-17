Яньтай прилагает огромные усилия для стимулирования экологической защиты и оздоровления морской среды

ЯНЬТАЙ (Китай), 17 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- По данным Международного океанического информационного центра Синьхуа (Циндао), с того момента как Яньтай начал кампанию «Чистый пляж», направленную на привлечение всех прибрежных районов и городов уездного уровня к уборке плавучего мусора и бытовых отходов из рек, литоралей и прибрежной зоны, к декабрю текущего года было убрано в общей сложности 875 тонн отходов в 125 местах. Ранее загрязненная отходами прибрежная зона протяженностью около 10 тысяч метров приобрела чистый и свежий вид.

Город Яньтай, расположенный на Шаньдунском полуострове, в последние годы придает огромное значение защите окружающей среды. Усилены меры по управлению морскими ресурсами, восстановлению экологической среды, созданию фундамента для устойчивого развития и улучшения условий жизни людей.

Яньтай, расположенный на берегах Желтого и Бохайского морей, имеет площадь в 26 тысяч квадратных километров и занимает одно из первых мест в Китае по темпам развития морской экономики. По словам секретаря Яньтайского городского комитета КПК Чжана Шупина (Zhang Shuping), Янтай желает исследовать путь сохранения морской среды и накопить опыт для всей страны.

Большинство береговых районов сталкивается с общей проблемой сокращения ресурсов прибрежного рыболовства. Будучи морским городом, где располагается самое большое число морских ферм национального уровня, Янтай считает развитие морских фермерских хозяйств важным способом наращивания рыбных ресурсов, защиты биологического разнообразия и формирования морской культуры. В этом процессе Янтай уделяет внимание достижению баланса между сушей и морем, а также между аквакультурой и экологической защитой. Он поощряет и поддерживает соответствующие предприятия в деле организации систематических рабочих совещаний по вопросам культуры и эффективной очистки сточных вод, в результате чего удалось обеспечить комплексную утилизацию отходов и циркуляцию водных ресурсов в регионе. Кроме того, ведется непрерывный мониторинг качества воды в аквакультурной зоне. В прошлом году показатель качества акватории Бохайского моря, находящейся под юрисдикцией Яньтая, достиг 98,62%, увеличившись на 26% по сравнению с прошлым годом. А показатель качества прибрежной зоны превысил 99%, увеличившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Яньтай активно настроен на восстановление прибрежной зоны. На городском уровне принят ряд новых нормативно-правовых актов, в частности Регламент по защите прибрежной зоны Яньтая, и реализован проект экологической защиты и восстановления острова Чандао, где была создана комплексная экспериментальная морская экокультурная зона с целью восстановления естественного состояния побережья и его спасения от уничтожения. За последние три года в восстановление морской экологии Чандао и более чем 40-километровой прибрежной зоны было инвестировано 2 миллиарда юаней. Благодаря красивой океанической среде остров Чандао стал свидетелем бурного развития туризма. В настоящее время в туристическом секторе Чандао работают 14 тысяч человек, что составляет треть общей численности населения острова. Все больше людей начинают работать по этому направлению с целью заработать себе на лучшую жизнь.

Сейчас благодаря непрерывным усилиям в Чандао вновь появляются различные виды водорослей, редко встречавшихся в последние годы, в частности зостера и глойопелтис вильчатый. Так же как и белая бесперая морская свинья и киты. Выросла численность таких видов, как дальневосточный белый аист, островной тюлень и желтоклювая цапля, среды обитания которых требуют высокого экологического качества. Заместитель директора Центра экономического стимулирования Чандао Тан Цзюнвей (Tang Junwei) сообщил следующее: «Количество водорослей увеличилось на 30 видов по сравнению с ситуацией пятилетней давности. Численность некоторых экономических видов, в частности рыбы-сабли и креветок в Бохайском заливе, выросла вдвое. В небольшом масштабе вернулся исчезнувший промысловый сезон».

Г-н Йе, местный житель: «За эти годы в Яньтае произошли большие изменения. Теперь, после восстановления прибрежной зоны, в городе имеется несколько морских бухт для отдыха и развлечений. Мы можем наслаждаться чистой морской водой и песчаным пляжем рядом со своим домом. Очень приятно прогуливаться и заниматься спортом у моря по выходным».

SOURCE Xinhua (Qingdao) International Ocean Information Center