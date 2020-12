Ярмарочный фестиваль "Cross the Sea - Gather in Haikou on the New Year's Eve"

ХАЙКОУ (Китай), 10 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- По информации из Комиссии по развитию туризма Хайкоу, с ноября 2020 года по конец февраля 2021 года в городе будет проходить ярмарочный фестиваль под названием "Cross the Sea - Gather in Haikou on the New Year's Eve" («Переплывите море и собирайтесь в Хайкоу на новогоднюю ночь»).

Тропический остров Хайнань, с его джунглями, вулканическими ландшафтами, дикими пляжами и множеством мест для занятий серфингом, может по праву считаться китайскими Гавайями. Благодаря многочисленным международным связям Хайнань привлекает посетителей своими живописными пейзажами и обилием солнечного света. Вдоль его многокилометровых песчаных пляжей, окаймленных пальмами, располагаются лучшие китайские отели, а его прибрежная столица Хайкоу нежно именуется Кокосовым городом.

Хайкоу не только является воротами Хайнаня, но и обладает собственным очарованием благодаря множеству красивых исторических окрестностей, называемых Цилоу, с пешеходными улицами и белеными аркадами с портиками, где располагаются кафе, магазины и ремесленные рынки. Цилоу — это место, где посетители могут насладиться утренним чаем и пряным рисовым супом, наблюдая за течением повседневной жизни на фоне многовековой архитектуры Юго-Восточной Азии.

Эти исторические улицы также являются местом проведения грандиозного общегородского фестиваля, проходящего во время празднования китайского Нового года, а Хайкоу желает утвердиться в роли «города Нового года». На время фестиваля "Cross the Sea", в рамках которого пройдут более 200 культурно-развлекательных мероприятий на протяжении праздничного сезона, улицы, парки и пляжи Хайкоу превратятся в музыкальные, театральные, художественные и спортивные арены. Центральным элементом светотеневого шоу "5D" будут беленые фасады Цилоу, другая площадка с архитектурно-художественным освещением будет развернута на Sun Moon Square («Площадь солнца и луны»). Оформленная в современном стиле набережная Залива Хайкоу будет местом демонстрации произведений стрит-арта, а магазины беспошлинной торговли будут предлагать скидки на всем протяжении фестиваля, что станет шагом на пути к реализации недавно объявленных планов превращения острова в порт свободной торговли Хайнань — крупнейшую зону свободной торговли в Китае.

Планируется, что этот ярмарочный фестиваль сделает "Collect in Haikou" брендом Хайкоу и закрепит за ним символическое название «города Нового года». Это будет иметь для Хайкоу большое значение в плане углубления интеграции между культурой и туризмом, создания международного центра потребления туристических услуг и поддержки строительства порта свободной торговли Хайнань.

Ссылка на вложенные изображения: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=379611

Подпись: Хайкоу — город Нового года

