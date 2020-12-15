Идея подарка на Рождество-2020: беспроводной пылесос TROUVER POWER 11 -- удобное устройство для уборки дома

POWER 11 — одна из лучших беспроводных моделей на данный момент — является ответом на растущие потребности тех, кто внимательно относится к своему дому и стремится соблюдать в нем чистоту. Эта модель высоко ценится за ее сверхвысокую мощность всасывания, длительное время автономной работы и превосходное шумоподавление, что позволяет решить проблемы, связанные со слабым всасыванием и кратковременной работой пылесоса от аккумулятора. Помимо высокой производительности и удобства использования модель POWER 11 также отмечена своей минималистской эстетикой, сочетающейся с многочисленными стилями отделки.

«POWER 11 — экономичное изделие, предназначенное для беспрепятственной уборки всего дома. Он поставляется с несколькими щетками и насадками для различных способов очистки и обеспечивает более тщательную уборку со сверхдлительным временем работы от аккумулятора. Этот беспроводной пылесос — идеальный подарок для праздника, чтобы поднять настроение в это Рождество, омраченное пандемией», — заявил президент TROUVER Вайшен Чжан (Weisheng Zhang).

POWER 11 — интегрированная и легковесная модель, обладающая необходимой мощностью и всеми возможностями для того, чтобы обеспечивать чистую уборку всего дома за один проход. Эта модель, оснащенная передовыми технологиями, предназначена для максимального повышения качества уборки за счет использования следующих функциональных элементов:

высокоскоростной бесщеточный двигатель AERO 4.0 мощностью 10 Вт, разработанный компанией TROUVER и обеспечивающий мощность всасывания до 20 000 Па со скоростью до 100 000 об/мин;

система сбора пыли с 6 центрифугами и пятислойной фильтрацией для тонкой очистки, которая улавливает любые частицы размером более 0,3 мкм и обладает КПД разделения пыли и воздуха на уровне 99,5%;

сменный литий-ионный аккумулятор емкостью 25 000 мА·ч, обеспечивающий непрерывную уборку в течение 60 минут;

масса, не превышающая 1,4 кг, с удобной в обращении съемной и моющейся чашей для сбора пыли с гигиеничным сбросом содержимого одним щелчком и быстрым превращением в ручной пылесос всего одним щелчком;

цветной светодиодный индикатор, отображающий уровни заряда батарей, три режима электропитания и сообщения об ошибках;

шумоподавление, делающее процесс уборки более приятным.

TROUVER — компания, ориентированная на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность и входящая в состав экологической цепи Xiaomi, которая особенно гордится своим опытом в области разработки технологий авиационного уровня для бытовых электроприборов. В состав ее научно-исследовательского и опытно-конструкторского подразделений входят 300 инженеров с опытом работы в аэрокосмической сфере, нацеленных на разработку лучших в отрасли изделий и удобных в использовании функций, обеспечивающих универсальность, мощность и удобство уборки для всех.

TROUVER обладает множеством запатентованных технологий в различных областях, включая высокоскоростные двигатели, робототехнику, аэродинамику и шумоподавление, и является лидером отрасли, удовлетворяющим разнообразные и скрупулезные потребности нового поколения молодых клиентов. Сочетая новейшие разработки со стильным дизайном, TROUVER также пользуется поддержкой со стороны Британской гильдии дворецких (British Butlers Guild).

Бренд TROUVER, предлагающий идеальные бытовые приборы для молодого поколения, является одним из лучших решений для уборки дома, поддерживая позитивный образ жизни, а также обеспечивая качество и эстетичность уборки.

«Компания TROUVER надеется обеспечить своих покупателей по всему миру лучшими в своем классе средствами уборки, а также стремится внедрять более инновационные технологии и конструкции для создания эффективных средств и систем для уборки помещений по доступным ценам», — заявил г-н Чжан.

Пылесос модели POWER 11 будет предлагаться по цене 125,99 евро по специальному предложению с купоном на скидку 10% при покупке через eBay для покупателей из Германии.

Информация о бренде TROUVER

Бренд TROUVER принадлежит одному из основных ведущих предприятий экологической цепи Xiaomi — компании Dreame Technology. TROUVER, являющийся первопроходцем в области технологий, промышленного дизайна, искусства и моды, а также в разработке матрицы цепей поставок, стремится создавать продукцию нового уровня, в основу которой заложена эффективная базовая технология для молодежи.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1384679/TROUVER_POWER_11.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1384680/TROUVER_POWER_11_2.jpg

SOURCE TROUVER