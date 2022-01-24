IDEOGEN будет руководить программой специального доступа для BELEODAQ® (Белиностат)

Швейцарская фармацевтическая компания IDEOGEN берет на себя руководство программой специального доступа для использования препарата BELEODAQ® (Белиностат)

ХЕРДЕН (Швейцария), 22 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Подразделение по управлению доступом группы компаний IDEOGEN берет на себя руководство программой специального доступа для использования препарата BELEODAQ® (Белиностат) в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, России и СНГ.

Рецептурный препарат BELEODAQ® применяется для лечения пациентов с редкой формой рака крови — периферической Т-клеточной лимфомой (ПТКЛ) — в случае рецидива болезни или ее невосприимчивости к ранее использованным методам лечения. ПТКЛ представляет собой группу редких и агрессивных неходжкинских лимфом (НХЛ), злокачественных лимфопролиферативных заболеваний. На эту группу приходится примерно 10-15% всех случаев НХЛ.

BELEODAQ® (Белиностат) является единственным в мире ингибитором гистондеацетилазы («ингибитором молекулы HDAC»), признанным способом лечения рефрактерной или рецидивирующей ПТКЛ. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) даже ускорило процедуру одобрения препарата из-за высокой неудовлетворенной медицинской потребности в связи с этим редким заболеванием.

Коммерческий директор группы компаний Ideogen Мурат Гёкер (Murat Göker) заявил следующее: «Наш метод работы заключается в том, чтобы удовлетворять медицинские потребности пациентов как можно быстрее, чтобы сохранить им жизнь. Мы давно оказываем поддержку пациентам в получении доступа к препаратам для лечения тяжелых заболеваний. Наши программы специального доступа позволяют врачам использовать препараты, подобные BELEODAQ® (Белиностат), для лечения пациентов в особых ситуациях, когда требуются альтернативные решения».

«Стать эксклюзивным партнером по реализации препарата BELEODAQ® в ряде регионов — это большая честь для нас. В связи с быстрым ухудшением состояния пациентов при рецидивирующей или рефрактерной ПТКЛ мы делаем запас препарата BELEODAQ® на складе в ЕС, чтобы при получении запроса от фармацевтической компании или лечебной организации отправить его в любую страну на территории континентальной Европы», — сообщил директор по операциям Мехмет Гёкер (Mehmet Göker).

Для получения более подробной информации о программе специального доступа для использования препарата BELEODAQ® представителям лечебных организаций необходимо связаться с компанией Ideogen по телефону: +800 22 44 77 00 или по эл. почте: [email protected].

Информация о компании IDEOGEN: Компания занимается реализацией узкоспециализированных лекарств с учетом сложной динамики и постоянно меняющейся ситуации на рынке здравоохранения. Ideogen имеет в своем распоряжении развитую инфраструктуру и ноу-хау для работы с нелицензированными и лицензированными лекарствами. Компания сотрудничает с многочисленными медицинскими экспертами и опекунскими советами лечебных организаций для создания альянсов на благо пациентов.

В портфеле компании в основном представлены препараты, для работы с которыми требуется опыт в прохождении сложных нормативных процедур для их вывода на рынок и организации поставок таких препаратов для лечения тяжелых заболеваний. С момента получения запроса до своевременного выполнения поставки мы работаем круглосуточно по всему миру.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.ideogen.com

*Регионы, где действует программа: Албания, Алжир, Армения, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Босния, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Джибути, Египет, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Иран, Ирак, Ирландия, Израиль, Италия, Иордания, Казахстан, Кыргызстан, Кувейт, Латвия, Ливан, Ливия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Марокко, Нидерланды, Норвегия, Оман, Палестина, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Сирия, Турция, Тунис, Украина, Великобритания, Узбекистан, ОАЭ и Йемен

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SOURCE IDEOGEN AG