iHerb отмечает своё 22-летие!

В 1996 компания iHerb начала продавать продукты на основе зверобоя обыкновенного как натуральное средство для облегчения симптомов депрессии. С тех пор предприятие превратилось из небольшой фирмы в одну из ведущих мировых компаний электронной коммерции, предлагающую миллионам покупателей по всему миру натуральную продукцию по лучшим ценам.

Сегодня в ассортименте iHerb представлены свыше 30 000 наименований товаров от более чем 1 200 ведущих мировых брендов в таких популярных категориях, как витамины, биологически активные добавки, лечебно-профилактические продукты и косметические средства. Компания гарантирует высочайшее качество и свежесть продукции посредством своих суперсовременных дистрибуционных центров с системами климат-контроля, прошедших сертификацию GMP.

«Качество товара - важный вопрос для потребителей в любой точке мира. Программа iTested отражает наше стремление удовлетворять потребности наших клиентов с соблюдением принципов прозрачности и соответствия высочайшим стандартам на всех этапах процесса производства продукции наших брендов".

iHerb вознаграждает своих постоянных покупателей посредством программ iHerb Rewards и систем лояльности. Компания занимает 1-е место по показателям удовлетворённости клиентов розничных сетей*, предоставляя своим покупателям в более чем 150 странах мира круглосуточную поддержку на 11 языках. Для удобства совершения покупок через смартфон клиенты портала могут установить специальное приложение iHerb. Заказы, сделанные на платформе iHerb, доставляются клиентам в США в течение 1-3 дней, а международная доставка занимает не более 3-5 рабочих дней.

О компании iHerb: iHerb - одна из крупнейших американских компаний розничной Интернет-торговли. В её ассортименте представлены 30 000 наименований товаров от 1 200 ведущих мировых брендов. Компания обслуживает миллионы клиентов по всему земному шару. iHerb доставляет заказы в более чем 150 стран мира непосредственно со своих складов, оборудованных системами климат-контроля и имеющими сертификат GMP. iHerb непрерывно развивается, начиная с 1996 года, предлагая своим клиентам продукцию высочайшего качества по самым доступным ценам и с максимально удобным сервисом. https://www.iherb.com/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/742062/iHerb_22nd_Anniversary.jpg



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