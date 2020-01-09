ILIFE представила на СES-2020 три новых продукта на базе революционных технологий

"Бренд ILIFE впервые модернизировал все свои коллекции, представив обновленные линейки А, V и Shinebot, - отметил генеральный директор компании Кун Леунг Чан (Koon Leung Chan). - Эти обновления - результат наших обширных изысканий в сфере НИОКР и неизменного стремления к прогрессу отрасли умной техники для клининга".

Робот-пылесос A10 с функцией сухой и влажной уборки пола и системой лазерной навигации

Новинка А10, которая должна появиться в продаже в первой половине 2020 года, - первое в линейке ILIFE устройство с системой лазерной навигации, обеспечивающей всеобъемлющий охват поверхности и эффективную уборку. А10 оснащается запатентованным вибрирующим трехуровневым баком для воды, позволяющим с легкостью справляться даже с самыми стойкими загрязнениями. Чтобы превратить полотер в пылесос, достаточно просто заменить водяной бак контейнером для пыли и сухого мусора. Мощная сила всасывания и саморегулирующийся ролик-щетка 2-в-1 обеспечивают тщательную очистку пола. Автоматическая детекция ковровых покрытий и активация режима MAX позволяют роботу собирать пыль, волосы и прочий сор с максимальной эффективностью.

Поломойный робот Shinebot W450

Shinebot W450 с системой навигации на базе видеокамеры представляет собой обновленную версию модели W400, получившей высокую оценку отраслевых СМИ за превосходные эксплуатационные характеристики. Модель W450 с 4-этапной системой уборки TidalPower моет пол чистой водой, собирая грязную в отдельный отсек водяного бака. Мощная сила всасывания предотвращает вторичное загрязнение поверхностей. Кроме того, новинка оснащена обновленной технологий навигации Panoview на базе алгоритма СV-SLAM, обеспечивающего систематическое и планомерное движение робота по помещениям во избежание пропусков и многократной обработки одних и тех же участков.

Сверхмощный робот-пылесос V9

Обладая силой всасывания на уровне 4000 Па, модель V9 разработана для максимально тщательного удаления пыли и грязи с твердых и мягких напольных покрытий всех типов. Новинка оснащена инновационным циклонным моющимся контейнером: при прохождении воздушного потока сквозь его уникальную конструкцию создается центробежная сила, под действием которой мельчайшие частицы пыли извлекаются из потока воздуха и оседают на дне контейнера. Подобное решение позволяет избежать засорения фильтра и, как следствие, обеспечить неизменно высокую силу всасывания даже при продолжительной работе устройства.

Специалисты ILIFE прилагают все усилия для воплощения своих инновационных идей в современной отрасли "умного" клининга и удовлетворения самых разнообразных бытовых потребностей современных пользователей. Увидеть роботы ILIFE в деле можно в нашей демонстрационной зоне на выставочном стенде 25450 (Южный зал 2, LVCC).

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1063285/ILIFE_releases_new_robotic_vacuum_at_CES_2020.jpg

SOURCE ILIFE