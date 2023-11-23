imo зажигает видеозвонки: новая функция Light для ярких разговоров

ЭР-РИЯД, Саудовская Аравия, 23 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Популярное приложение для обмена мгновенными сообщениями, imo, запустило новую функцию Light. Это инновационное дополнение значительно повышает удобство работы пользователей во время видеозвонков, особенно при низком освещении. Функция Light соответствует стремлению imo к локализации и инновациям, ориентированным на пользователя.

Работа функции Light одновременно простая и оригинальная. Она преобразовывает области экрана телефона в светящуюся рамку, тем самым улучшая качество видео в тусклой среде до 100%. Эта функция позволяет пользователям совершать видеозвонки с повышенной яркостью, чтобы четко видеть лица даже в плохо освещенных условиях. Эта функция будет особенно полезна во время неожиданных перебоев с электричеством.

Ариф Ахмед (Arif Ahmed), пользователь imo, прокомментировал практическую пользу этой функции: «Видеозвонки в плохо освещенных местах всегда были проблемой. Новая функция Light значительно улучшила этот аспект, позволив мне удобно общаться с друзьями и семьей. Это революционная функция, так как мне больше не нужно находиться в хорошо освещенном помещении для четкой видеосвязи».

Меран Кабир (Mehran Kabir), коммерческий директор imo, отметил: «Для imo удовлетворение потребностей пользователя всегда было в центре внимания. Наши исследования показали, что 35% видеозвонков с нашей платформы выполняются в плохо освещенных условиях. Функция Light — это прямая реакция на проблему, учитывая наше стремление к улучшению связи пользователей. Эта инновация касается не только технологий, она помогает нашим пользователям и создает мосты в коммуникации. Положительные отзывы на этапе тестирования стали ярким показателем потенциала этой функции».

Более 30% пользователей imo приняли эту функцию на этапе тестирования. Для доступа к Light пользователям нужно обновить свое приложение imo.

Эта функция подчеркивает стремление imo к предоставлению инновационных решений, которые облегчают беспроблемное общение, позволяя пользователям легко делиться важными моментами.

imo можно загрузить бесплатно: https://imo.im/.

Об imo

imo — это глобальная платформа обмена мгновенными сообщениями, призванная обеспечивать самый удобный, интерактивный и интересный способ взаимодействия. Благодаря доступным службам аудио- и видеосвязи imo объединяет более 200 миллионов пользователей на 62 языках в более чем 170 странах и регионах мира. imo дает людям возможность общаться, не обращая внимание на расстояние и границы.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2218469/imo_Logo.jpg