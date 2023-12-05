imo становится партнером The Game Awards 2023 для прямой трансляции церемонии награждения

Информация предоставлена

imo

05 дек, 2023, 02:00 GMT

ЛОНДОН, 5 декабря 2023 г. /PRNewswire/ — Популярная платформа для обмена мгновенными сообщениями imo становится партнером The Game Awards (TGA) по глобальному вещанию. Благодаря этому партнерству imo будет транслировать церемонию награждения 2023 года в Лос-Анджелесе по всему миру в прямом эфире 8 декабря 2023 года в 12:30 по Гринвичу.

The Game Awards — это ежегодная церемония награждения для признания достижений в индустрии компьютерных игр. Она собирает игроков, разработчиков игр, а также звезд шоу-бизнеса, чтобы наградить и продемонстрировать лучшие компьютерные игры как синтетический, захватывающий и вдохновляющий вид искусства. В этом году мероприятие, на которое приглашены 5.000 почетных гостей и представителей индустрии, возглавит экспертный совет, состоящий из ведущих издателей видеоигр и компьютерных платформ.

На прошлых церемониях TGA присутствовали такие знаменитости, как Галь Гадот, Кристофер Нолан, Киану Ривз, Вин Дизель, Аль Пачино, Джейсон Шварцман, Джек Блэк, Марго Робби и Том Холланд. В этом году претендентами на звание «Игра года» являются Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Пользователи imo могут подключиться к прямому эфиру, нажав на специальный баннер в разделе «Сторис» на главной странице веб-сайта или в голосовом чате. Их ждет увлекательная 3-часовая трансляция престижного шоу. «Для нас большая честь стать партнером The Game Awards по глобальному вещанию и представить это захватывающее событие нашему сообществу. Мы продолжим совершенствовать наши сервисы и предлагать нашему сообществу новые интересные функции», — сказал Мехран Кабир (Mehran Kabir), коммерческий директор imo.

«Стремясь охватить как можно более широкую аудиторию, мы счастливы приветствовать в наших рядах пользователей imo», — заявил Джефф Кили (Geoff Keighley), исполнительный продюсер и ведущий The Game Awards. Он добавил: «Мы хотим, чтобы люди воспринимали компьютерные игры как вдохновляющую, захватывающую и сложную форму развлечений».

Основные платформы, включая Facebook, YouTube и Instagram, также подписали контракт на трансляцию церемонии The Game Awards 2023 по всему миру.

Подробнее узнать об этом мероприятии можно по адресу https://imo.im/blog/imo-partners-with-The-Game-Awards-2023-for-worldwide-live-streaming-en?lang=en&force=true.

imo можно загрузить бесплатно на странице https://imo.im/

Об imo

imo — это глобальная платформа обмена мгновенными сообщениями, призванная обеспечивать самый удобный, интерактивный и интересный способ взаимодействия. Благодаря доступным службам аудио- и видеосвязи imo объединяет более 200 миллионов пользователей на 62 языках в более чем 170 странах и регионах мира. imo дает людям возможность общаться, не обращая внимание на расстояние и границы.

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