inCruises International расширяет свое международное присутствие и переносит штаб-квартиру в Пуэрто-Рико

САН-ХУАН (SAN JUAN), Пуэрто-Рико, 23 апреля 2019 г. /PRNewswire/ -- Крупнейший в мире круизный клуб inCruises International сегодня сообщил о расширении своего присутствия в Пуэрто-Рико.

«Мы очень рады переезду в Пуэрто-Рико и прогнозируем активный рост - как в этом регионе, так и по всему земному шару», - прокомментировал президент и главный операционный директор inCruises Фрэнк Кодина (Frank Codina).

«Последние три с лишним года бизнес inCruises растет высокими темпами, а продукты и коммерческие возможности круизной членской программы продолжает менять к лучшему жизни людей по всему миру. Переезд в Пуэрто-Рико поможет нам установить прочные партнерские связи с нашими региональными лидерами продаж, включая Сантьяго Сантьяго (Santiago Santiago) и Хулио Айала (Julio Ayala), содействуя их дальнейшему успеху», - добавил он.

«Переезжая в Пуэрто-Рико и предоставляя местным клиентам продукты и сервисы нашего клуба, мы отмечаем новую веху в расширении своего международного присутствия и открываем новую увлекательную главу в глобальной деятельности inCruises», - отметил главный исполнительный директор Майкл Хатчисон (Michael Hutchison).

Статья Caribbean Business: Пуэрто-Рико бъет рекорды пассажирских круизов

https://caribbeanbusiness.com/puerto-rico-sets-cruise-passenger-record-in-january/

Исполнительный директор Puerto Rico Tourism Co. (PRTC) Карла Кампос (Carla Campos) недавно обнародовала рекордные цифры пассажиров круизных лайнеров, посетивших остров в январе 2019 года.

«Пуэрто-Рико продолжает укреплять свои позиции в качестве лидера туристической отрасли Карибского региона, а круизный сегмент развивается стабильными темпами, - отметила г-жа Кампос в своем заявлении. - Появление новых круизных маршрутов и увеличение числа пассажиров наглядно свидетельствует о высоком качестве туристической инфраструктуры на нашем острове и о его привлекательности как для операторов круизов, так и для их клиентов».

Карла Кампос подчеркнула, что возглавляемая ею государственная компания следует стратегии, сформулированной «губернатором Рикардо Росселло Неваресом (Ricardo Rosselló Nevares), сделавшим ставку на туристическую отрасль как на основной двигатель экономического развития нашего острова и повышения качества жизни наших людей».

О компании inCruises International

C 2015 года inCruises International является ведущим закрытым круизным клубом с участниками и партнерами из 178 стран мира. inCruises изменяет жизнь своих участников к лучшему и стремится предоставлять возможности для развития собственного бизнеса в растущей партнерской команде, соблюдая при этом все этические нормы.

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