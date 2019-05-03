inCruises International стала лауреатом премии Diamond Network Award от Abranetwork

Всего за 3 года inCruises International удалось обеспечить себе присутствие в 150 странах мира

САН-ХУАН (SAN JUAN), Пуэрто-Рико, 4 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- Крупнейший в мире круизный клуб inCruises International сегодня сообщил о получении премии Diamond Network Award от организации Associação Brasileira de Network Marketing, известной также под сокращенным названием Abranetwork.

https://www.sucessonetwork.com.br/premio-e-a-melhor-empresa-de-viagem-e-a/

Премией Diamond Network Award отмечаются достижения компаний сферы прямых продаж, и ее вручение позволяет сформировать четкую картину масштабов и тенденций отрасли.

«Эта престижная награда является не только большим достижением, но и в очередной раз наглядно подтверждает правильность избранного нами пути», - отметил президент и главный операционный директор клуба Фрэнк Кодина (Frank Codina). «Три года назад, когда началась история inCruises, способность компании, специализирующейся на прямых продажах круизных путешествий, стать лидером отрасли была вовсе не очевидным фактом», - продолжил он.

«Эта награда доказывает, что мы подкрепляем нашу концепцию и миссию не просто словами, а вполне ощутимыми результатами. Очень отрадно, что бразильские лидеры признали щедрость выплачиваемых нами компенсаций по сравнению с большинством других компаний отрасли», - прокомментировал независимый маркетинговый представитель клуба Лео Скалиа (Leo Scalia).

«Согласно данным Бразильской ассоциации компаний прямых продаж (ABEVD), в первой половине 2018 года рост бразильского сегмента этого рынка составил 20,9 млрд бразильских реалов. Это обстоятельство обеспечило региональному рынку прямых продаж статус важного источника основного или вспомогательного дохода. И мы, работая в данной сфере, предоставляем все большему числу людей не только путешествовать по доступным ценам, но еще и извлекать из этого прибыль. Туристическая отрасль в целом, и сегмент круизных путешествий в частности переживают этап активного роста. И мы гордимся тем, что с каждым годом все больше людей осознают наши преимущества и присоединяются к рядам членов или независимых представителей нашего клуба», - добавил генеральный директор inCruises Майкл Хатчисон (Michael Hutchison).

О компании inCruises International

C 2015 года inCruises International является ведущим закрытым круизным клубом с участниками и партнерами из 178 стран мира. inCruises изменяет жизнь своих участников к лучшему и стремится предоставлять возможности для развития собственного бизнеса в растущей партнерской команде, соблюдая при этом все этические нормы.

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