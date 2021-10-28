Индексы, объединяющие порты, грузы и торговлю, обеспечивают «индикатор» развития отрасли

ЦИНДАО (Китай), 28 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- На Циндаоском саммите «Связь между сушей и морем 2021» (2021 Land-sea Linkage Qingdao Summit), состоявшемся 22 октября 2021 года, были опубликованы Индекс конкурентоспособности центров международного судоходства — доклад по Северо-Восточной Азии (2021), Портово-товарный индекс Xinhua-SPG (XH-SPG PCI）и Доклад по индексам торгового взаимодействия государств-членов ВРЭП (2021). По мнению экспертов, точная картина изменений оборота бестарных грузов в портах, представленная в форме индексов, а также установление эффективной взаимосвязи между портами, бестарными грузами и торговлей будут способствовать повышению конкурентоспособности портов, ускорению процессов трансформации и модернизации торговли, созданию возможности стабилизации цен и укреплению механизмов поставок бестарных грузов с возможностью обеспечения некоего «индикатора» развития отрасли.

«Индекс конкурентоспособности центров международного судоходства», сформированный Службой экономической информации Китая при поддержке Балтийской биржи, представляет собой еще один индекс оценки состояния портов мирового класса и морских грузоперевозок, публикуемый по всему миру на основе «Индекса развития Синьхуа-Балтийского международного центра судоходства». Первая фаза этого индекса была сосредоточена на Северо-Восточной Азии, где 17 портов Китая, Японии, Южной Кореи и России были выбраны в качестве образцовых. По результатам всесторонней оценки образцовые порты были разбиты на четыре эшелона, в первый из которых попали порт Циндао, порт Пусан и порт Тяньцзинь благодаря своим лучшим уровням сетевого взаимодействия, эксплуатационным уровням и показателям по базовой шкале. Эти три порта являются абсолютными региональными центрами международных морских перевозок в Северо-Восточной Азии.

Индекс XH-SPG PCI был разработан и сформирован компанией Shandong Port Group Co., Ltd. совместно со Службой экономической информации Китая. Для порта это стало важным шагом в плане анализа возможности использования индекса в качестве отправной точки для расширения перспектив глобального распределения ресурсов. Для формирования индекса были отобраны три разновидности грузов (железная руда, кокс и сырая нефть), характеризующиеся большими объемами перевалки и повышенным вниманием рынка в Shandong Port, а также две разновидности стальной продукции (стальные заготовки и горячекатаные рулоны), активно торгуемые в центре торговли бестарными грузами. Отбор производился на основе анализа выгодных групп товаров с точки зрения Shandong Port. Цель состоит в отражении истинной динамики колебаний на портовом рынке бестарных грузов и обеспечении оценочного ориентира и эффективного эталона для портовой коммерческой деятельности. Согласно планам, в перспективе разновидности грузов, используемые в расчете индекса, будут постепенно дополняться, а его охват также будет расширен за счет включения в него других морских портов. Благодаря постоянным усилиям, направленным на создание информационной платформы для расчета индексов, «представляющей Шаньдун как площадку для портовой торговли бестарными грузами», она будет обеспечивать точное позиционирование и источник всеобъемлющей справочной информации по рынку бестарных грузов.

В Докладе по индексам торгового взаимодействия государств-членов ВРЭП (2021) отмечается установление ряда двусторонних связей между торговыми сетями с точки зрения торговых обменов, движения капиталов и основных товарных групп в целях демонстрации общего состояния торговли между государствами-членами ВРЭП и перспектив ее развития, а также отражения уровня развития торгового взаимодействия указанных государств. В 2020 году в пятерку лидеров входили индексы Китай-Япония, Китай-АСЕАН, Япония-АСЕАН, Китай-Австралия и Китай-Южная Корея, что свидетельствует о том, что эти страны поддерживали тесное сотрудничество в сфере торговых обменов, движения капиталов и основных товарных групп. В докладе также отмечается, что ведущие государства-члены ВРЭП в значительной мере дополняют друг друга с точки зрения отраслевой структуры производства и имеют тесные торгово-инвестиционные отношения в импортно-экспортной сфере, что открывает многообещающие перспективы для будущего сотрудничества.

SOURCE China Economic Information Service