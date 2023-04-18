Infortrend расширяет возможности хранилищ высокой плотности в 90-секционных 4U моделях

ТАЙБЭЙ, 18 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend ® Technology, Inc. (TWSE: 2495), являющаяся ведущим в отрасли поставщиком корпоративных хранилищ, объявляет о выпуске своей первой разработке 90-секционных моделей хранения 4U унифицированных хранилищ EonStor GS G3 и серии JBOD, что обеспечивает на 50% больше емкости по сравнению с 60-секционными моделями 4U.

Для увеличения емкости хранилищ в ограниченном пространстве компания Infortrend представляет свои унифицированные 90-секционные решения для хранения GS G3 4U и JBOD 4U, обеспечивающие снижение совокупной стоимости владения за счет высокой плотности, высокой емкости памяти и минимальной занимаемой площади. В форм-факторе 90-секционных моделей 4U диски могут обеспечивать хранение данных объемом до 1,8 Пб, а в сочетании с модулем 4U JBOD емкость хранения данных удвоится до 3,6 Пб, занимая при этом только пространство в корпусе 8U. В целом данная система способна масштабироваться до более чем 70 Пб.

90-секционные решения GS G3 4U имеют резервную конфигурацию с двумя контроллерами, поддерживающую 100GbE RDMA с возможностью записи до 12 ГБс на каждом порте. Для обеспечения баланса производительности и емкости хранения система использует U.2 NVMe SSDs с малой задержкой в качестве кэша, чтобы повысить качество произвольного ввода-вывода данных за счет хранения часто доступных данных в твердотельном накопителе, что существенно ускоряет операции ввода/вывода для чтения и записи.

Серия GS G3 предлагает различные решения для хранения данных с высокой плотностью размещения, удовлетворяющие разнообразные потребности в емкости. Помимо новейших 90-секционных хранилищ 4U, эта серия также предлагает 40/60-секционные решения, для различных сфер применения, включая высокопроизводительные вычисления (HPC), а также постпроизводственную нагрузку с разрешением 4K/8K.

«Хранилище высокой плотности — это эффективное решение для современных предприятий, позволяющее решать задачи хранения больших объемов файлов и управления ростом данных, обеспечивая такие преимущества, как экономия пространства для центров обработки данных и сокращение затрат», – заявил старший директор по товарному планированию компании Infortrend Фрэнк Ли (Frank Lee).

Сроки поступления в продажу

Модели EonStor GS 4U 90-секционные уже доступны.

Модели JBOD 4U 90-секционные поступят в продажу в мае 2023 года.

Информация о компании Infortrend

Компания Infortrend (TWSE: 2495) занимается разработкой и производством систем хранения данных с 1993 года. Благодаря особому вниманию к внутреннему проектированию, тестированию и производству хранилища Infortrend обеспечивают производительность и масштабируемость в соответствии с новейшими стандартами, а также удобные для пользователей информационные сервисы, персональную послепродажную поддержку и несравненные выгоды. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Infortrend Technology, Inc., другие торговые знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

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