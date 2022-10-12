Infortrend расширяет возможности унифицированных хранилищ U.2 NVMe с поддержкой 100GbE

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Infortrend Technology

12 окт, 2022, 08:00 BST

ТАЙБЭЙ, 12 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), ведущий в отрасли поставщик корпоративных хранилищ, выпустила свою серию предназначенных для малых и средних предприятий унифицированных хранилищ EonStor GSe U.2 в конфигурации с одним контроллером, с использованием твердотельных накопителей PCIe Gen4 U.2 NVMe и RDMA 100GbE. Эти системы обеспечивают более низкую совокупную стоимость без ущерба для производительности.

Впервые Infortrend представляет унифицированные решения для хранения данных U.2 в конфигурации с одним контроллером. Эти высокотехнологичные модели поддерживают 100GbE RDMA, 24 твердотельных накопителя U.2 NVMe с PCIe Gen4. Производительность системы может достигать до 600K IOPS, 12 ГБ/с в режиме чтения и 9 ГБ/с в режиме записи, что хорошо подходит для таких сфер применения, как медиа и развлечения, обмен файлов, базы данных, виртуализация, резервное копирование и т.д. Для организаций, которые ищут возможности массового хранения данных в архиве или нуждаются в большем объеме памяти, модели в базовой комплектации являются еще более экономичными благодаря поддержке высокопроизводительных твердотельных накопителей U.2 NVMe. Кроме того, подключаясь к жестким дискам JBOD, предприятия могут использовать функцию автоматического многоуровневого распределения горячих и холодных данных по соответствующим накопителям, что обеспечивает максимальную производительность и емкость хранилища.

Новая серия EonStor GSe U.2 имеет полный функционал корпоративного уровня, включая интеллектуальное управление SSD дисками, продлевающее срок службы и предотвращающее одновременный отказ нескольких SSD сразу; средства защиты данных, такие как RAID, WORM, моментальный снимок, удаленная репликация и т.д.; объединение до 4 систем и вертикальное масштабирование с возможностью установки более 3000 дисков с объемом памяти более 50 ПБ; при этом интуитивно понятный пользовательский интерфейс Infortrend обеспечивает централизованное управление хранилищами для минимизации расходов на техническое обслуживание и управление.

«Созданные для выполнения сложных и требовательных задач, разработанные компанией Infortrend унифицированные системы хранения данных U.2 только с флеш-памятью теперь доступны в конфигурациях с двумя и одним контроллером. Предприятия, требующие более высокой надежности, могут полагаться на двухконтроллерное хранилище EonStor GS, в то время как конфигурация с одним контроллером EonStor GSe предлагает более экономичное решение для малого и среднего бизнеса», — заявил старший директор по планированию продукции Infortrend Фрэнк Ли (Frank Lee).

Узнать больше о хранилищах серии EonStor GSe U.2 и серии EonStor GS U.2

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Информация о компании Infortrend

Компания Infortrend (TWSE: 2495) занимается разработкой и производством средств для хранения данных с 1993 года. Благодаря ее особому акценту на внутреннее проектирование, тестирование и производство хранилища Infortrend обеспечивают производительность и масштабируемость в соответствии с новейшими стандартами, а также удобные для пользователей информационные сервисы, персональную послепродажную поддержку и несравненные выгоды. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.infortrend.com.

Infortrend® и EonStor® являются торговыми знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Infortrend Technology, Inc. Другие торговые знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

SOURCE Infortrend Technology

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