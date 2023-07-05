Infortrend запускает новые хранилища NVMe All-Flash 4U48 с простым управлением и сниженными затратами

ТАЙБЭЙ, 5 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), являющаяся ведущим в своей отрасли поставщиком корпоративных хранилищ, объявила о выпуске первых моделей 4U с 48 отсеками для своей линейки систем хранения данных EonStor GS U.2 NVMe All-Flash. Новые решения для хранения данных предоставляют компаниям более высокую емкость хранилищ для консолидации своей аппаратной инфраструктуры хранилищ данных при одновременном снижении сложности управления и идеально подходят для приложений, обрабатывающих большие объемы данных, таких как VMware и VDI.

На фоне большинства систем хранения NVMe All-Flash, представленных на рынке в форм-факторе 2U, Infortrend прорывается вперед за счет решений в форм-факторе 4U48, которые поддерживают твердотельные накопители PCIe Gen4 U.2 NVMe и предлагают до 700 ТВ в одном устройстве. Cистемы доступны в конфигурациях с двумя контроллерами и могут быть подключены через интерфейс хоста 100 GbE, что обеспечивает производительность до 1,1 миллиона операций ввода-вывода в секунду, 24 ГБ/с в режиме чтения и 12 ГБ/с в режиме записи.

Одним из преимуществ новых решений 4U48 является минимизация аппаратного обеспечения, где одна модель 4U48 эквивалентна двум системам хранения данных 2U. При развертывании это означает сокращение количества кабелей, коммутаторов, энергопотребления и периферийных устройств, что может существенно снизить эксплуатационные расходы. Кроме того, при использовании хранилищ 4U48 администраторы будут управлять меньшим количеством систем хранения, что повышает эффективность их обслуживания.

Новые решения, доступные в двух моделях, GS 4048U и GS 3048UT, поддерживают 48 твердотельных накопителей U.2 NVMe в одном устройстве и интерфейс хоста 100 GbE, что делает их идеальными для рабочих нагрузок, требующих высокой скорости ввода-вывода в секунду и низкой задержки.

«Выпуск системы хранения данных EonStor GS U.2 NVMe All-Flash 4U с 48 отсеками является важной вехой. Преодолевая форм-фактор 2U, наши новые решения для хранения данных предоставляют клиентам экономичное и высокопроизводительное хранилище All-Flash и простое в управлении решение, которое изменит их возможности хранения данных и снизит эксплуатационные расходы», — заявил Фрэнк Ли (Frank Lee), старший директор по планированию продуктов компании Infortrend Technology.

Подробнее о EonStor GS, GS 4048U и GS 3048UT

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Информация о компании Infortrend

Компания Infortrend (TWSE: 2495) занимается разработкой и производством средств для хранения данных с 1993 года. Благодаря ее особому акценту на внутреннюю разработку, тестирование и производство хранилищ Infortrend обеспечивают производительность и масштабируемость в соответствии с новейшими стандартами, а также удобные для пользователей информационные сервисы, персональную послепродажную поддержку и несравненные выгоды. Более подробная информация о компании представлена на ее сайте по адресу: www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® — товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки компании Infortrend Technology, Inc. Другие товарные знаки принадлежат их соответствующим владельцам.

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