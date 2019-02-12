Infortrend EonServ 7000: лучший в своем классе VMS-сервер по результатам тестов Milestone

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), 11 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) cегодня сообщила, что линейка хранилищных серверов EonServ 7000 с отличием прошла верификацию Milestone и обеспечивает лучшие в своем классе показатели производительности для систем видеонаблюдения XProtect® VMS (ПО для управления данными).

Устройства EonServ 7000 способны поддерживать до 570 каналов видеозаписи в 3-мегапиксельном формате (2048*1536) на скорости 30 кадров в секунду и обеспечивать пропускную способность свыше 3 500 Мб/с при помощи двойных процессоров Intel E5-2620 v4. Производительность этих систем в два раза выше, чем у любых ближайших конкурентов. В ходе тестирования Milestone модель с одним ЦП продемонстрировала результаты, превосходившие показатели двухпроцессорных моделей других производителей. Этот факт наглядно подтверждает возможности уникальной конфигурации дисков, а также нашего запатентованного аппаратного/программного обеспечения от Infortrend.

EonServ 7000 представляет собой высокоинтегрированный и простой в развертывании хранилищный сервер, в конструкции которого используются два 8-ядерных процессора Intel E5, что позволяет обрабатывать большой объем операций ввода/вывода и передачи файлов даже в условиях высоких рабочих нагрузок. Система также оснащена высокоскоростной технологией SAS 12 Гб/с и поддерживает порты PCI-E 3.0 x8/x16, 10GbE, 1GbE. Устройство поставляется в форм факторах 2U с 12 отсеками и 3U с 16 отсеками, а в сочетании с расширительными 60-отсековыми корпусами 4U предоставляет максимальную емкость хранения информации на уровне 4 ПБ.

В линейке хранилищных серверов EonServ имеются и варианты средней производительности, предназначенные для систем видеонаблюдения меньшего масштаба. EonServ 5000 поддерживает до 150 каналов видеозаписи в 3-мегапиксельном формате на скорости 30 кадров/мин. и пропускную способность на уровне выше 1 000 Мб/с. EonServ также совместим с другими ведущими решениями для видеонаблюдения, включая Genetec и Digifort. Это идеальный сервер для cистем наблюдения, используемых в широком спектре отраслей, включая правительственный сектор, транспорт, производство и т.д.

«Система EonServ 7000 обеспечивает лучшие в своем классе показатели производительности Milestone VMS, отличается простой во внедрении конструкцией и гарантирует клиентам высочайшую окупаемость инвестиций», - отметил старший директор по вопросам планирования производства Infortrend Томас Као (Thomas Kao).

Нажмите здесь , чтобы узнать больше о линейке хранилищных серверов EonServ.

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение «цена-качество». Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com.

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.





Related Links

http://www.infortrend.com



SOURCE Infortrend Technology, Inc.