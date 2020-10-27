Infortrend обновляет ПО для оптимизации срока службы твердотельных накопителей

ТАЙБЭЙ, 27 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), являющаяся ведущим в своей отрасли поставщиком корпоративных хранилищ, обновила программное обеспечение для своих средств хранения данных с целью предотвращения одновременного выхода из строя нескольких твердотельных накопителей и продления срока их службы, а также устранения рисков потери данных.

Все больше компаний стремятся использовать твердотельные накопители для повышения производительности центров обработки данных благодаря способности таких накопителей обеспечивать практически мгновенный доступ к хранящимся данным. С другой стороны, жесткие диски являются существенно менее дорогостоящим оборудованием, предоставляющим значительные емкости памяти для хранения больших данных. Когда речь заходит о продлении срока службы устройства хранения данных, к жестким дискам и твердотельным накопителям применяются разные подходы. Жесткие диски более чувствительны к физическим условиям, таким как температура наружного воздуха, параметры электропитания, правильный способ извлечения и пр. Срок службы твердотельного накопителя является более предсказуемым и зависит от допустимого количества перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) — параметра, который определяет, сколько раз пользователь может перезаписывать весь объем твердотельного накопителя ежедневно в течение его гарантийного срока службы. Хотя такая предсказуемость в каком-то смысле является удобной, она также создает возможность одновременного отказа нескольких твердотельных накопителей, что повышает риск потери данных.

Для обеспечения надежной защиты данных компания Infortrend обновила программное обеспечение, предотвращающее одновременный отказ твердотельных накопителей. Алгоритм Infortrend RAID «разбалансирует» записываемые данные между твердотельными накопителями, в результате чего различные накопители имеют разное время записи, а следовательно, и разный срок службы. Кроме того, благодаря поддержке команды "UNMAP" неиспользованное свободное пространство может извлекаться из хранилища, что повышает равномерность износа для обеспечения долговечности твердотельного накопителя и длительного времени его эффективной работы. Наконец, функция контроля за истощением ресурса твердотельного накопителя предупреждает пользователей о скором окончании срока его службы и обеспечивает возможность его своевременной замены.

«Мы обновили программное обеспечение для своих хранилищ в целях предотвращения одновременных отказов нескольких твердотельных накопителей и оптимизации их срока службы. Предприятия могут всецело полагаться на хранилища Infortrend и быть уверены в сохранности своей ценной информации», — заявил старший директор компании по товарному планированию Фрэнк Ли (Frank Lee).

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О компании Infortrend

Компания Infortrend (TWSE: 2495) занимается разработкой и изготовлением систем хранения производственных данных с 1993 года. Благодаря особому вниманию, которое компания уделяет разработке, тестированию и изготовлению оборудования своими собственными силами, система хранения Infortrend обеспечивает производительность и масштабируемость в соответствии с новейшими стандартами, удобные для пользователей средства обработки и передачи данных, персональную послепродажную поддержку и высочайшую потребительскую ценность. Более подробная информация представлена на сайте www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Infortrend Technology, Inc.; другие торговые знаки являются собственностью соответствующих владельцев .

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