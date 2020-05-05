Infortrend оптимизировала систему хранения данных для одного из польских музеев

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), 5 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495), разработчик передовых корпоративных систем для хранения данных, оптимизировала хранилище данных варшавского Музея истории польских евреев, недавно осуществившего проект масштабной цифровизации культурных объектов. В рамках данного проекта для хранения мультимедийных материалов музея и резервного копирования основных ИТ-систем и систем передачи ИК-сигналов было установлено хранилище Infortrend.

Руководство музея столкнулось с проблемой недостаточной емкости существовавшего хранилища для хранения результатов оцифровки музейных коллекций. Поскольку большую часть этой информации представляли собой мультимедийные материалы, целью проекта был поиск системы хранения, обладающей достаточной емкостью для размещения всех этих файлов, а также позволяющей расширять инфраструктуру на несколько ТБ для новых материалов. Второй проблемой стало ограниченный размер стоек в серверном помещении музея. По этой причине администрация учреждения искала хранилище, конструкция которого позволила бы оптимизировать пространство серверной.

Поскольку ранее в музее уже было установлено хранилище EonStor DS 3060, вопрос расширения его емкости удалось с легкостью решить при помощи JB 3060 - JBOD-модели Infortend с 60 отсеками в форм-факторе 4U повышенной емкости. На сегодняшний день инфраструктура музея обладает достаточным пространством для архивирования мультимедийных материалов и резервного копирования основных ИТ-систем.

"Нам необходимо сохранять в собственных цифровых архивах большие объемы информации, имеющей отношение к культурному наследию. По результатам анализа рынка систем хранения наш выбор пал на решение Infortrend, характеризующееся расширенным функционалом и возможностью последующего расширения емкости при весьма доступном "ценнике", а также 60-отсековом форм-фактором 4U, что было крайне немаловажным, учитывая ограниченное пространство наших помещений", - прокомментировал представитель ИТ-департамента Музея истории польских евреев Томаш Кузьма (Tomasz Kuźma).

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О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

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Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

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