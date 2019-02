Infortrend подает пример ведущим компаниям отрасли: система EonStor GSa 2024 AFA получает 5-звездочный рейтинг от IT Pro

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), 19 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) сообщила, что ее флэш-массив EonStor GSa 2024 получил престижный рейтинг 5 звезд, а также награду Editor's Choice от британского издания IT Pro Magazine.

«Многофункциональная система EonStor GSa 2024RC предоставляет впечатляющий спектр сервисов хранения данных в сочетании с великолепной производительностью флэш-накопителей, громадным потенциалом для последующего расширения и разнообразными вариантами соединительных портов», - пишет эксперт издания Дейв Митчелл (Dave Mitchell).

В качестве унифицированного хранилища информации, устройства GSa 2024 поддерживают NAS, SAN и подходят для центров данных любых размеров. Системы оснащаются 24 дисковыми отсеками SFF c возможностью «горячей» замены и двумя резервными контроллерами. На выбор предприятий также предоставляются различные варианты скоростных показателей и широкий спектр поддерживаемых портов передачи данных в зависимости от их фактических потребностей. С точки зрения будущего расширения, массив поддерживает до 12 расширительных корпусов JB 3000, что позволяет увеличить емкость хранилища до 744 дисков. Это показатель способен удовлетворить даже самые высокие требования к хранению информации.

GSa 2024 входит в развивающуюся линейку хранилищ данных на базе флэш-накопителей EonStor GSa. Серии GSa 2000 и 3000 представляют собой высокорентабельные решения, обеспечивающие значительное ускорение корпоративных приложений - баз данных, виртуализации, VDI, Microsoft Exchange, а также программ для обработки медийного/развлекательного контента. Срия GSa 5000, в свою очередь. предоставляет высочайшие показатели производительности флэш-технологии, созданной для экстремальных рабочих нагрузок ввода/вывода. В линейку входит широкий спектр продуктов, способных удовлетворить самые разнообразные потребности пользователей с точки зрения производительности, сетевого взаимодействия и гибкости применения.

«Для нас большая честь, что издание IT Pro присудило нашей разработке GSa 2024 5-звездочный рейтинг. Столь высокая оценка наглядно демонстрирует конкурентоспособность и комплексные возможности флэш-массива Infortrend», - отмечает старший директор по вопросам планирования производства Томас Као (Thomas Kao).

Нажмите здесь , чтобы узнать больше о линейке устройств EonStor GSa.

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TWSE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение «цена-качество». Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.



