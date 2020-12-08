Infortrend получает сертификат XProtect VMS от Milestone в подтверждение оптимальных характеристик своей системы видеонаблюдения

ТАЙБЭЙ, 8 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), являющаяся ведущим в своей отрасли поставщиком корпоративных хранилищ, получила сертификат на программное обеспечение Milestone XProtect Video Management Software (VMS) за свой высокоинтегрированный сервер для хранения данных EonServ 5000 Gen2. Этот комплекc обеспечивает всеобъемлющую, простую в эксплуатации и высокопроизводительную ИТ-инфраструктуру для высококачественной обработки сигналов с камер видеонаблюдения.

EonServ 5000 Gen2 представляет собой гибридное серверное хранилище с оптимальным соотношением стоимости и производительности. Оснащенное процессором 8th Generation Intel® Core™ i3/Xeon E, памятью объемом 64 ГБ и интерфейсом SAS с поддержкой скоростей передачи данных до 12 Гбит/с, оно может обслуживать сотни видеокамер, используемых в системах видеонаблюдения. Для облегчения процессов развертывания и технического обслуживания EonServ 5000 Gen2 имеет беспроводную модульную конструкцию и отсоединяемый слот для диска с операционной системой. Для создания комплексной и надежной системы видеонаблюдения, обеспечивающей высокое качество видеозаписи и архивирования, компания Infortrend сформировала технологический альянс с крупнейшими поставщиками ПО для управления видеоданными, включая Milestone Systems.

Компания Milestone Systems — мировой лидер в области разработки программного обеспечения для IP-систем видеонаблюдения с открытой платформой — установила более 150 тысяч систем по всему миру. Ее продукты XProtect удобны в использовании, имеют высокую производительность и разработаны в открытой архитектуре, с тем чтобы пользователи могли интегрировать свои системы с различными IP-камерами, кодерами и цифровыми видеорегистраторами, которые наиболее соответствуют их деловым потребностям. Платформы EonServ 5000 Gen2 NVR, включая модели EonServ 5012 (12-секционная размером 2U) и EonServ 5016 (16-секционная размером 3U), сертифицированы как устройства, готовые к работе с Milestone XProtect. Они могут размещать на своих ресурсах серверы записи XProtect, обеспечивая емкости как для базы данных прямых видеосъемок, так и для долгосрочного архивирования в рамках системы видеонаблюдения Milestone XProtect VMS. По результатам испытаний это решение обеспечивает высокую производительность при выбранной конфигурации жестких дисков и поддерживает большое количество камер в зависимости от настроек разрешения.

«Системные интеграторы и операторы систем наблюдения, внедряющие EonServ 5000 Gen2 в качестве сервера хранения с Milestone XProtect VMS, могут полностью полагаться на свою систему в отношении скорости передачи данных, производительности и качества записи и архивации видеоданных», — заявил старший директор компании по товарному планированию Фрэнк Ли (Frank Lee).

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Информация о компании Infortrend

Компания Infortrend (TWSE: 2495) занимается разработкой и изготовлением систем хранения производственных данных с 1993 года. Благодаря особому вниманию, которое компания уделяет разработке, тестированию и изготовлению оборудования своими собственными силами, система хранения Infortrend обеспечивает производительность и масштабируемость в соответствии с новейшими стандартами, удобные для пользователей средства обработки и передачи данных, персональную послепродажную поддержку и высочайшую потребительскую ценность. Более подробная информация представлена на сайте www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Infortrend Technology, Inc.; другие торговые знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

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