Infortrend помогла вьетнамской телерадиостанции модернизировать систему управления базами данных и медиа-активами

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), 30 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495), разработчик передовых корпоративных систем для хранения данных, оказала содействие вьетнамской региональной телерадиостанции в провинции Хаузянг во внедрении решения EonStor DS в целях модернизации системы управления медиа-активами (МАМ) и базами данных с повышением ее эффективности и гибкости.

Столкнувшись с проблемой стремительно растущих объемов информации по мере расширения вещательной деятельности, телерадиостанция Хаузянга остро нуждалась в повышении производительности своих систем. Компания Infortrend предоставила заказчику высокодоступное SAN-хранилище EonStor DS для создания новой системы МАМ, характеризующейся повышенной пропускной способностью, ускоряющей рабочие процессы поглощения, транскодирования, редактирования и архивирования данных. Кроме того, разработчик также предоставил телерадиокомпании простое в использовании управляющее ПО SANWatch, упрощающее менеджмент информации в ИТ-отделе.

Чтобы удовлетворить собственную потребность в расширении емкости хранилища и ускорении сетевого взаимодействия, заказчик остановил выбор на системе Infortrend EonStor DS 3000/4000, применяющей высокоскоростной протокол передачи данных с максимальной скоростью чтения/записи на уровне 11 000/5 500 МБ/с. Показатель IOPS в 700K эффективно поддерживает интенсивные рабочие нагрузки ввода/вывода и повышает общую производительность системы. Предоставленное вьетнамскому клиенту решение состоит из 3 блоков хранилища EonStor DS4016, формирующих систему МАМ с применением высокопроизводительного оптоволоконного 16 Гб канала связи. Кроме системы управления медиа-активами заказчику также были предоставлены 2 блока высокостабильного хранилища EonStor DS 3016, способные одновременно обрабатывать несколько рандомных запросов/транзакций в режиме реального времени. Эти хранилища предназначены для поддержки баз данных телерадиокомпании. В результате сотрудники компании получили возможность работать с базами данных под защитой эффективных функций безопасности данных, с легкостью взаимодействуя друг с другом в процессе использования SAN-хранилища Infortrend. Разработчик помог заказчику упростить управление рабочими нагрузками, сэкономить время и средства, а также обеспечил персоналу телерадиокомпании возможность концентрироваться на важных задачах, гарантируя их максимальную продуктивность.

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О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

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