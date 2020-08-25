Infortrend предоставила китайской телерадиостанции передовое хранилище для NLE и медийной библиотеки

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Tайвань, 25 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495), разработчик передовых корпоративных систем для хранения данных, предоставил китайской телерадиовещательной станции надежное решение EonStor GS с высокой пропускной способностью для нелинейного редактирования (NLE) и управления медиа-активами (MAM).

Китайский заказчик развивает свою деятельность в соответствии с темпами реформирования национального культурного сектора, сочетания традиционные модели СМИ с инновационными тенденциями в сфере масс-медиа. В результате растущего объема данных и расширения спектра повседневных рабочих нагрузок у компании возникла потребность в хранилище с высокой пропускной способностью, совместимом с существующей сложной аппаратной системой и ИТ-инфраструктурой. Телерадиостанция планировала внедрить простое в эксплуатации хранилище с функциями защиты данных. Новая система должна была обеспечить фундамент для управления медиа-ресурсами и выполнения задач создания, редактирования и хранения контента теле- и радиопрограмм с возможностью последующей архивации материалов.

Хранилище Infortrend EonStor GS 2000 с расширительным корпусом JB3000 идеально подошло для реализации всех вышеперечисленных целей. Пропускной способности системы в 5,5 ГБ/с с 10-гигабитным Ethernet-интерфейсом оказалось вполне достаточно для поддержки 10 рабочих станций HD-редактирования. Столь высокий показатель обеспечивает бесперебойное одновременное выполнение всех задач NLE, включая редактирование, цветокоррекцию, регулировку аудио и адаптацию субтитров, для своевременного выпуска высококачественных программ. 100 ТБ доступного пространства и беспроблемная интеграция с MAM-системой создали условия для унифицированного и централизованного управления всеми медиа-ресурсами станции. Многочисленные функции обеспечения безопасности - защита диска RAID6, снапшоты, удаленная репликация и облачное резервирование, - гарантируют целостность медиа-контента. Немаловажным доводом в пользу хранилища от Infortrend послужило простое и удобное программное обеспечение EonOne, позволяющее сотрудникам, не имеющим опыта работы в ИТ, с легкостью настраивать и управлять системой. Для последующего этапа развития — создания контента в формате 4K и 8K — максимальная емкость хранилища может быть увеличена до 10 ПБ.

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О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

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