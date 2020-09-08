Infortrend представила превосходный кластер NAS для крупных архивов систем видеонаблюдения

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Tайвань, 8 cентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495), разработчик передовых корпоративных систем для хранения данных, представила превосходное решение горизонтально масштабируемых NAS EonStor CS для крупных систем видеонаблюдения, позволяющее сохранять информацию от более чем 1000 IP-камер.

EonStor CS - чрезвычайно гибкое решение с возможностями горизонтального и вертикального масштабирования, характеризующееся высокой емкостью и доступностью для непрерывной поддержки сервисов. Емкость хранилища видеоданных может быть увеличена до 100+ ПБ. Для создания сверхсовременной системы видеонаблюдения с высококачественной записью и архивированием информации разработчики предусмотрели возможность интеграции кластера CS с продуктами ведущих провайдеров VMS, включая Milestone, Genetec и Digifort.

CS 2000 отлично подойдет для систем видеонаблюдения на 1000+ IP-камер с разрешением 3 Мп и необходимостью сохранять видеоданные в течение как минимум 90 дней. Системы хранения данных класса Tier 1 демонстрируют высокую производительность при записи информации в режиме реального времени, однако не могут предложить достаточно гибких вариантов увеличения емкости для крупных архивов данных. В то же время, модель CS 2000, характеризуясь отличными возможностями расширения, способна без проблем функционировать в качестве хранилища класса Tier 2 для процессов архивации видеофайлов, изначально записанных на локальном сервере. Вся информация, поступающая от различных частей системы видеонаблюдения, сохраняется в едином пространстве имен, что устраняет проблему изоляции даных и тем самым упрощает задачи управления для IT-администраторов.

CS 2000 представлен в 60-отсековом форм-факторе 4U, обеспечивающем высокую емкость памяти при экономии пространства на стойке. Комплексную защиту данных как в пределах одного узла, так и между узлами системы, обеспечивают технологии RAID и помехоустойчивых кодов. Для повышения коэффициента использования емкости и экономии расходов на хранилище в новинке от Infortrend предусмотрен уникальный распределенный режим. Для защиты критически важных данных видеонаблюдения рекомендуется использовать политику помехоустойчивых кодов.

"С кластером EonStor CS 2000 наши клиенты могут быть уверены в надежной архивации всей видеоинформации в едином пространстве имен, а IT-администраторы получают весьма удобную возможность анализа информации в любой момент посредством сервера", - прокомментировал директор по вопросам планирования производства Фрэнк Ли (Frank Lee).

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О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

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