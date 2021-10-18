Infortrend представляет новую версию сетевого хранилища EonStor GS U.2

Infortrend объявляет о запуске нового горизонтально масштабируемого унифицированного хранилища EonStor GS U.2 для обеспечения большей масштабируемости и ускорения ввода/вывода данных

ТАЙБЭЙ, 18 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), являющаяся ведущим в своей отрасли поставщиком корпоративных хранилищ, объявила о запуске нового горизонтально масштабируемого унифицированного хранилища EonStor GS U.2 на основе твердотельных накопителей. В новом продукте горизонтальное масштабирование поддерживается как на уровне блоков данных, так и на уровне файлов для линейного увеличения емкости и производительности в соответствии с растущими требованиями к хранению данных.

EonStor GS (далее — GS) — это унифицированное SAN/NAS хранилище, предназначенное для корпоративной среды со смешанными видами рабочих нагрузок, например, для баз данных, виртуализации, пост-производства мультимедиа и совместного использования файлов. Хранилища серии GS отличаются оптимальной емкостью и производительностью: для первоначального развертывания системы требуется лишь одно хранилище GS, а при необходимости пользователи просто добавляют новое устройство, чтобы сформировать кластер, содержащий до четырех хранилищ. Для ускорения обработки данных с высоким IOPS и малой задержкой хранилища GS оснащены твердотельными накопителями с интерфейсом U.2. Одно хранилище может обработать до миллиона операций ввода-вывода в секунду при пропускной способности 20 ГБ/с.

Хранилища серии GS обеспечивают единое пространство имен для пользователей Windows, Linux или MacOS с протоколами CIFS и NFS. Использование хранилищ GS упрощает управление ИТ-процессами за счет функции автоматической балансировки, которая равномерно распределяет данные среди устройств GS. Для повышения рентабельности можно расширить All-Flash U.2 хранилища GS с помощью корпусов расширения с жесткими дисками и использовать функцию автоматического распределения данных по уровням: самые актуальные «горячие» данные – на высокопроизводительные SSD, а уже обработанные данные – на недорогие жесткие диски.

Хранилища GS обеспечивают полную защиту данных: они оснащены двойными контроллерами, встроенной защитой от потери данных при отключении электроэнергии, в них предусмотрено несколько уровней RAID, а также возможность делать моментальные снимки для быстрого резервного копирования при уменьшении объема занимаемой памяти и удаленное копирование данных в публичные облачные хранилища. Для продления срока службы твердотельных накопителей в хранилищах GS используется интеллектуальный алгоритм, который предотвращает одновременный отказ SSD-дисков и уведомляет пользователей о необходимости их своевременной замены. Пользователям понравится интуитивно понятный браузерный интерфейс EonOne, в котором легко управлять несколькими хранилищами GS, объединенными в кластер.

В рамках запуска новой версии горизонтально масштабируемого сетевого хранилища EonStor GS U.2 компания Infortrend проводит новую акцию: до конца 2021 года пользователь может приобрести любые устройства серий GS/DS и бесплатно получить дополнительное программное обеспечение для работы с данными. Предложение распространяется на ПО с функциями SSD-кэша, автоматического распределения данных по уровням, локальной/удаленной репликации данных, моментальных снимков, а также для горизонтального масштабирования.

«Мы обновили унифицированное хранилище EonStor GS U.2 функциями поддержки горизонтального масштабирования и U.2 SSD, доработав его специально для быстро развивающихся компаний, которым требуется конкурентоспособное и экономичное решение. Пользователи могут создавать кластеры из нескольких устройств GS с оптимизированной нагрузкой и увеличенным показателем IOPS,» — заявил старший директор компании по товарному планированию Фрэнк Ли (Frank Lee).

Подробнее о хранилищах EonStor GS

Информация о компании Infortrend

Компания Infortrend (TWSE: 2495) занимается разработкой и производством средств для хранения данных с 1993 года. Благодаря ее особому акценту на внутреннее проектирование, тестирование и производство хранилища Infortrend обеспечивают производительность и масштабируемость в соответствии с новейшими стандартами, а также удобные для пользователей информационные сервисы, персональную послепродажную поддержку и несравненные выгоды. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Infortrend Technology, Inc. Другие торговые знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

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