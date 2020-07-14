Infortrend представляет высокопроизводительные масштабируемые NAS-хранилища с оптимизацией под Adobe Premiere Pro

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), 14 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495), разработчик передовых корпоративных систем для хранения данных, оптимизировала собственные NAS-системы EonStor CS с горизонтальным масштабированием под требования современного ПО для пост-продакшена медиаконтента Adobe Premiere Pro. Хранилища CS обеспечивают стабильность воспроизведения видео в высоком разрешении без пропуска кадров, устраняя тем самым проблему задержек при редактировании мультимедийных данных. Эти передовые системы позволяют развивающимся студиям пост-продашкена линейно наращивать собственную производительность за счет увеличения числа узлов хранения информации.

EonStor CS - горизонтально масштабируемое хранилище совместного использования, ориентированное на нужды как начинающих, так и крупных студий пост-продакшена, где более 10 рабочих станций используют Adobe Premiere Pro. Гибкие возможности горизонтального масштабирования создают простой и рентабельный инструмент управления растущими объемами медиа-активов, одновременно минимизируя сбои производительности, которыми зачастую сопровождается подобный рост. EonStor CS также повышает коэффициент использования данных и упрощает процессы управления ими посредством интеграции информации из всех узлов в единой кластерной системе.

Компания Infortrend протестировала производительность линейки CS с помощью самого популярного программного обеспечения для нелинейного редактирования (NLE) Adobe Premiere Pro 2020. Оптимальной для мультимедийной среды конфигурацией хранилища CS является модель в форм-факторе 4U с 24 отсеками и 8-ядерным процессором, 64 ГБ кэш-памяти на каждый узел, клиентской сетью доступа 10 GbE и внутренней сетью 40 GbE для мультимедийных рабочих процессов. По результатам тестирования горизонтальное масштабирование системы CS позволяет линейно увеличивать число одновременно воспроизводимых потоков видео: если три узла поддерживают 290 потоков, то при наличии пяти узлов этот показатель возрастает до 480. Подобные возможности расширения гарантируют стабильное воспроизведение видео в высоком разрешении на этапе пост-продакшена.

"Сфера редактирования мультимедийных материалов требует непрерывного повышения функциональных возможностей, и на этом фоне наши горизонтально масштабируемые NAS-хранилища линейки CS обеспечивают как крупным, так и развивающимся медийным компаниям максимальную производительность и стабильность при работе с ПО Adobe Premiere Pro. А благодаря высокой емкости и чрезвычайной гибкости, системы CS также позволяют заметно экономить средства и сводить к минимуму затраты на развертывание и последующее обслуживание", - прокомментировал старший директор по вопросам планирования производства Фрэнк Ли (Frank Lee).

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О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

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