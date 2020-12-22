Infortrend вновь получает награду Storage Awards

ТАЙБЭЙ, 22 декабря 2020 г. /PRNewswire/ --

Компания Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), ведущий разработчик и производитель корпоративных решений для хранения данных, второй год подряд получает престижные награды британского журнала Storage Magazine. Обойдя других лидеров рынка, Infotrend выиграла в категориях «Выбор редакции — компания» (Editor's Choice - Company) и «Облачный продукт года» (Cloud Product of the Year), представив хранилище EonStor GS Gen2.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки церемония вручения премии Storage Awards прошла в виртуальном режиме, ее «гостями» стали поставщики, торговые посредники и дистрибьюторы. Награду присуждают по результатам голосования более 20 тысяч читателей Storage Magazine и посетителей веб-сайта. «В этом году награда в категории «Выбор редакции» присуждается компании, чьи достижения многократно освещались в нашем журнале в 2020 г., включая сообщения о появлении новых продуктов, а также динамику роста самой компании Infortrend… Чтобы не быть голословным, делая комплименты этому производителю, — победителем в категории «Облачный продукт года» стало хранилище EonStor GS Gen2 от Infortrend», — заявил Дэвид Тейлор (David Taylor), редактор журнала Storage.

EonStor GS Gen2 — это высокодоступное гибридное облачное решение, предназначенное исключительно для корпоративных клиентов. В него входят сервисы SAN и NAS, а также Cloud Gateway для подключения внутрикорпоративного хранилища данных к различным облачным хранилищам. Предусмотрена синхронизация файлов и данных на уровне блоков между хранилищем GS и облаком с возможностью настройки предпочитаемых интервалов синхронизации. При удаленной работе доступ предоставляется через протоколы общего доступа для совместной работы с файлами и приложениями.

«С радостью объявляем о том, что в этом году мы вновь получили две награды Storage Magazine! Для нас большая честь получить столь престижное признание наших усилий, и обе премии («Выбор редакции — Компания» и «Облачный продукт года») лишний раз говорят о том, что мы двигаемся в правильном направлении, развивая EonStor GS в качестве комплексного гибридного облачного решения для корпоративных клиентов», — отметил старший директор по товарному планированию Фрэнк Ли (Frank Lee).

Подробнее об устройстве EonStor GS Gen2

О компании Infortrend

Компания Infortrend (TWSE: 2495) занимается разработкой и изготовлением систем хранения производственных данных с 1993 года. Благодаря особому вниманию, которое компания уделяет разработке, тестированию и изготовлению оборудования своими собственными силами, система хранения Infortrend обеспечивает производительность и масштабируемость в соответствии с новейшими стандартами, удобные для пользователей средства обработки и передачи данных, персональную послепродажную поддержку и высочайшую потребительскую ценность. Более подробная информация представлена на сайте www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Infortrend Technology, Inc.; другие торговые знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

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http://www.infortrend.com



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