Инициатива "Пояс и путь" открывает взаимовыгодные возможности для участников 127-й Кантонской ярмарки

"За годы существования этого павильона мы приняли свыше 8 000 участников из стран инициативы, - отмечает заместитель генерального директора Департамента международного сотрудничества Кантонской ярмарки Лю Цюаньдун (Liu Quandong). - Многие китайские предприятия рассматривают государства инициативы своим ключевым рынком, и в ходе нашей выставки им удалось достичь весьма плодотворных результатов. А мы, в свою очередь, пригласили к участию в нашем мероприятии еще больше компаний из стран BRI".

Узнать больше о безграничных возможностях, открываемых Кантонской ярмаркой, можно по ссылке: https://buyer.cantonfair.org.cn/en/register/selectiveId

Кантонская ярмарка раскрывает весь потенциал рынка BRI

Маркетинговый директор компании China National Heavy Duty Truck Group International Co., Ltd. (Sinotruk International) Цинь Лэй (Qin Lei) высоко оценивает потенциал рынка стран инициативы "Пояс и путь". По его словам, в число приоритетных направлений развития для регионов, охватываемых данной инициативой, входят инфраструктурное строительство и логистика. Это обстоятельство не только идет на пользу китайским компаниям, но и приносит дополнительную выгоду жителям стран BRI - например, в аспекте создания новых рабочих мест.

В ходе текущей сессии Кантонской ярмарки экспоненты активно изучали возможности для освоения рынков Инициативы. За первые пять дней пекинские компании-участники выставки подписали свыше 300 протоколов о намерениях с заказчиками из стран BRI, а общий объем товарооборота превысил 13 млн долл. США.

Компания Beijing Oriental View Technology получила 30 запросов на потенциальную поставку продукции совокупной стоимостью более 1,5 млн долл. США. По словам ее представителя, компания планирует и дальше осваивать преимущества рынка инициативы "Пояс и путь" и интегрировать рыночные ресурсы в Юго-Восточной Азии посредством инновационной модели операционного обслуживания в сотрудничестве с региональными кабельными телеканалами и веб-сайтами.

45 процентов всех заявок, полученных экспонентами из китайского Тяньцзиня, приходятся на долю покупателей из стран BRI. В стремлении расширять свое присутствие на рынках Инициативы участники выставки применили успешную стратегию локализации своей продукции, включавшую презентацию новинок, ориентированных на нужды клиентов из этих регионов.

Тяньцзиньские производители сварочных аппаратов Tianjin Minmetals Corporation и Tianjin Bridge Welding Materials Group Co.Ltd представили сварочные электроды, проволоку и припои, разработанные с учетом технических потребностей и географических особенностей целевых регионов. Эти продукты были встречены потенциальными покупателями с большим энтузиазмом.

Взаимовыгодные возможности для стран BRI в эпоху цифровых технологий

На долю представителей стран Инициативы пришлось 72 процента всех экспонентов в международном павильоне. Они представили на выставке продукцию самых различных категорий - от бытовой электроники и строительных материалов до тканей, текстили для дома, продуктов питания и напитков. Кантонская ярмарка помогла этим компаниям расширить свое присутствие на внутреннем и международном рынках.

Представитель ведущего египетского производителя бытовой техники FRESH отметил, что участие в виртуальной экспозиции является весьма выгодным решением. "Страны всего мира становятся ближе друг к другу. Сегодня мы можем получить все, что хотим, одним движением руки. Географические, языковые, временные, финансовые барьеры остались в прошлом. Легкое и беспрепятственное общение - самый актуальный тренд на международной арене", - подчеркнул директор по вопросам экспорта FRESH Халед Рамзи (Khaled Ramzy).

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SOURCE Canton Fair