Inmarsat преодолевает рубеж в 10 тысяч судов с установленной системой Fleet Xpress на фоне ускорения цифровизации морского судоходства в связи с информационными потребностями

На данный момент в число клиентов компании с установленной системой Fleet Xpress входят крупнейшие в мире владельцы контейнеровозов и танкеров, включая MOL, K-Line и Hapag-Lloyd; гиганты офшорного флота, включая Bourbon, Tidewater и Maersk Supply, а также все большее число яхт, пассажирских и рыбопромысловых судов. Согласно данным Inmarsat, по состоянию на декабрь 2020 года в результате мощного прироста клиентской базы среднесуточный объем загрузки данных составлял около 8 ГБ на одно судно. Для сравнения, еще в середине 2020 года этот показатель не дотягивал до 4 ГБ.

«Сервис Fleet Xpress с неограниченными возможностями резервного копирования по-прежнему обеспечивает для судоходства золотой стандарт бесперебойной широкополосной мобильной связи. Сейчас мы вступаем в эпоху "Fleet Xpress 2.0", далеко выходящей за рамки простого канала связи и превращающейся в настоящую цифровую платформу, где наш сервис Fleet Data теперь интегрирован в систему Fleet Xpress с бесплатным предоставлением базового уровня Fleet Data. Это обеспечивает доступ к экосистеме приложений и дополнительных услуг по запросу, — рассказывает президент Inmarsat Maritime Рональд Спитхаут (Ronald Spithout). —

Сегодня, когда 10 тысяч судов по всему миру находятся в круглосуточной зависимости от системы Fleet Xpress, настало время выразить благодарность нашим конечным пользователям и партнерам по разработке технологий, монтажу, производству и сбыту, а также подвести итоги 2020 года, ставшего переломным моментом в цифровизации морского судоходства. Именно поэтому мы запустили свою новую программу Fleet Data Academy, которая предусматривает нашу совместную работу с партнерами и конечными пользователями, направленную на реализацию всех преимуществ цифровизации», ― говорит г-н Спитхаут.

Рубеж по числу установок был достигнут в том же месяце, когда был введен в эксплуатацию самый мощный на сегодняшний день спутник Inmarsat — GX5, присоединившийся к единственной всемирно доступной высокоскоростной сети широкополосной мобильной связи, предоставляемой одним оператором. GX5 обеспечивает дополнительные возможности для клиентов Fleet Xpress в секторе морского судоходства в Европе и на Ближнем Востоке, а его мощность приблизительно вдвое превышает суммарную мощность всей существующей группировки GX (GX1-GX4).

«Пандемия Covid-19 вызвала существенный рост информационных потребностей в плане сетевого взаимодействия экипажей судов, в связи с чем наша WiFi-система Fleet Hotspot завоевала исключительную популярность, однако появление сервиса Fleet Data как первой защищенной и масштабируемой платформы Интернета вещей для морского судоходства также сыграло принципиально важную роль, ― добавляет г-н Спитхаут. ― Облачное хранение данных и простота взаимодействия с программным обеспечением для принятия решений обеспечили возможность модернизации системы Fleet Xpress до уровня 2.0. Это также позволяет выполнить обещанное в плане обеспечения полностью масштабируемых систем интеллектуального судоходства для операторов морских судов, что сделало сектор морского судоходства равнодоступным как для начинающих поставщиков приложений, так и для компаний, уже закрепившихся на рынке».

«Процесс цифровизации морского судоходства уже необратим, — убежден г-н Спитхаут. — Рынок становится достаточно зрелым для поддержания своей собственной цифровой экосистемы с раздельными каналами для экипажей, приложений и операций. Накопленный нами в последнее время опыт бесплатного предоставления сервиса Fleet Data в качестве неотъемлемой части системы Fleet Xpress дает основания предполагать, что как только судовладельцы получат представление о предлагаемых возможностях, они быстро осознают их ценность и преимущества использования нашей экосистемы партнеров. В ближайшие месяцы мы продолжим эту работу совместно с нашими оптовыми и розничными партнерами».

Результаты исследования "Trade 2.0", опубликованные компанией Inmarsat в 2019 году, говорят о том, что в предстоящие годы доля стартапов на рынке новых приложений, разрабатываемых для обеспечения безопасности, эффективности, надежности и экологичности судоходства, может составить около 40%. Такой массовый приток поставщиков комплексных решений подтверждается тем, что 44% из 35 компаний, зарегистрированных на данный момент в качестве участников программы Certified Application Provider / CAP («Сертифицированный поставщик приложений»), организованной Inmarsat, являются либо квалифицированными стартапами, либо масштабируемыми компаниями с обширным опытом работы с такими продуктами.

Г-н Спитхаут комментирует это следующим образом: «Мы продолжаем помогать новаторам, оказывая поддержку стартап-проектам Rainmaking и Bluetech, а также за счет учреждения программы Fleet Data Academy для наших CAP-партнеров и недавнего конкурса Open Innovation Challenge для стартапов, проведенного совместно с компаниями Shell Shipping и Maritime and Thetius». В последнем случае система Fleet Xpress обеспечивает связь, которая позволит победителю — Canary Sentinel-Workrest — подтвердить работоспособность своей концепции на действующем танкере в ближайшие недели.

Технологический план, реализация которого полностью финансируется компанией Inmarsat, предусматривает запуск еще семи спутников в течение следующих четырех лет, два из которых будут работать на сильно вытянутой эллиптической орбите для предоставления единственного в мире сервиса широкополосной мобильной связи в арктических широтах.

«Мы убеждены в том, что надежная и бесперебойная связь при поддержке такой платформы, как Fleet Xpress, сейчас приобретает как никогда важное значение и будет играть одну из ключевых ролей в ускоренном внедрении цифровых технологий по мере выхода мира из пандемии Covid-19, ― добавляет г-н Спитхаут. ― Наши партнеры и клиенты могут уверенно инвестировать в долгосрочный процесс глобальной цифровизации, обеспечивающий выход на качественно новый уровень».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1424980/Inmarsat_Fleet_Xpress.jpg

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