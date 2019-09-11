Иностранные журналисты высоко оценили культурное очарование и экономический прогресс китайского Шэньяна

ШЭНЬЯН (SHENYANG), Китай, 11 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Как сообщает информационный департамент Муниципального правительства г. Шэньян, с 1 по 5 сентября город впервые посетили журналисты и представители Agency Prensa Latina, Tokyo Shimbun, испанского Agencia Colpisa, португальского Lusa News Agency и других СМИ. Для иностранных журналистов этот визит стал отличной возможностью внимательнее изучить экономический прогресс Шэньяна и ближе познакомиться с его культурным очарованием.

Представители зарубежных СМИ посетили шэньянский завод Brilliance BMW, Музей китайской промышленности, Shenyang Yuanda Group. Музей традиционной шэньянской вышивки "шэнцзин", Мукденский дворец, фермерское хозяйство Rice Dream Space в новом районе Шэньбэй, выступление Шэньянской акробатической труппы и многие другие места, где общались с местными жителями. Иностранных гостей города чрезвычайно заинтересовали традиции и современные достижения Шэньяна, его фольклор и культура. Журналистов впечатлило все увиденное во время визита - от изделий местных мастеров-ремесленников до предприятий по масштабному производству оборудования и научно-исследовательских учреждений беспилотной техники.

Генеральный директор агентства Australian Associated Press Брюс Дэвидсон (Bruce Davidson) назвал Шэньян очень современным мегаполисом, особо отметив потрясающую чистоту и порядок на улицах. На территории регионального промышленного парка функционирует множество предприятий, которые реализуют широкий спектр новых проектов. И на этом фоне, по мнению Дэвидсона, не может быть никаких сомнений в способности Шэньяна и дальше привлекать сюда крупный бизнес, а также инвесторов, заинтересованных в перспективах региона.

2 сентября иностранные журналисты приняли участие в церемонии открытия 18-й Ежегодной китайской международной выставки отрасли приборо- и машиностроения, где смогли познакомиться с передовыми достижениями отрасли. Сотрудник Lusa News Agency Жоао Пимента (Joao Pimenta) выразил свое восхищение роскошными пейзажами и комфортным климатом Шэньяна. По словам г-на Пимента, он не мог даже представить, что город располагает столь колоссальным потенциалом в сфере производства и экспорта широкого спектра передовых продуктов отрасли приборо- и машиностроения. Журналист Prensa Latina рассказал о своих впечатлениях от визита в статье под названием "Китай демонстрирует научно-технологический прогресс в отрасли приборо- и машиностроения".

В производственном цехе шэньянского завода BMW в районе Теси гости пришли в истинный восторг, наблюдая за тем, как многочисленные роботы методично собирают автомобили на современных автоматических сборочных линиях. Все журналисты в последствии высоко оценили "жесткую силу" шэньянского производственного сектора. Экспозиция многочисленных экспонатов в Музее китайской промышленности познакомила представителей иностранных СМИ с тем, как изменялся и развивался индустриальный сектор КНР. "Экономика Шэньяна находится в начале весьма перспективного пути, и я хочу рассказать об этом своему народу", - прокомментировал журналист токийского агентства Shimbun Чихайя Тцубои (Chihaya Tsuboi).

Посещение Мукденского дворца и выступления Шэньянской акробатической труппы предоставило гостям города возможность погрузиться в атмосферу очаровательной и древней китайской культуры. В ходе визита на ферму Rice Dream Space в новом районе Шэньбэй представители СМИ были поражены уровнем экологичности и технологического оснащения здешних сельскохозяйственных предприятий. "Шэньян - это не только город с древними традициями и богатой культурой, но и современный мегаполис. Мне здесь очень понравилось", - поделился сотрудник Agencia Colpisa Зигор Алдама (Zigor Aldama).

Директор информационного департамента муниципального правительства города Лью Чжуанъе (Liu Zhuangye) отметил, что Шэньян является центром северо-восточного Китая и славится по всей стране своим обширным историко-культурным наследием, являясь популярным туристическим направлением. Сегодня Шэньян - это база современного приборо- и машиностроения, национальная пилотная зона комплексной реализации реформ и осуществления свободной торговли. На фоне происходящих изменений традиционное промышленное производство постепенно замещается высококлассными и высокотехнологичными производственными предприятиями, а город наращивает темпы инновационного развития.

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SOURCE The Information Office of Shenyang Municipal Government