Inter(World)View: взаимное обучение цивилизаций -- в поисках ВХУТЕМАС и Эйзенштейна

ХАНЧЖОУ, Китай, 11 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- В рамках подготовки к основному академическому мероприятию в честь 95 годовщины Китайской академии искусств (CAA), Inter(World)View2023: взаимное обучение цивилизаций, 12 команд из CAA отправились в путешествие по миру в поисках истории цивилизации и антропологического значения искусства; они побывали в 12 основных местах, включая джунгли Амазонки, Кремниевую долину в Сан-Франциско, исландские кальдеры, резиденцию Леонардо да Винчи в Милане, петроглифы Далмации, святилище дворца Кацура в Японии и т. д.

Во время этого проекта 2 команды отправились в Россию. Одна из них, под руководством Чжан Чунъян (Zhang Chunyan), директора музея China Design Museum в CAA, отправилась в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и т. д., посетив 23 учебных заведения и исторических места, в том числе Московский архитектурный институт и Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина, поговорив с 43 людьми, поучаствовав в организации 2 семинаров и 1 международной выставки с российской стороной. Эти материалы также стали неотъемлемой частью архива авангардных курсов после выставки под названием «От ВХУТЕМАС до видения будущего», организованной China Design Museum в 2022 г.

Другой группой руководил Фу Фан (Fu Fan), заместитель декана School of Film Art в CAA. Взяв за ключевое слово «Эйзенштейн», исследование знаменитого режиссера Сергея Эйзенштейна и его работы «Броненосец Потемкин», которая ознаменовала значительный прогресс в кинематографе и совершенствовании монтажа, положило начало поискам «Теории советского монтажа». Включая Государственный центральный музей кино и Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), команда посетила 6 мест, встретилась с экспертами и учеными. Благодаря поискам команда получила представление о том, как идеи, технологии и методы кинематографа подражали литературе, живописи, архитектуре и другим видам искусства 20 века, и о мировоззренческом значении кинематографа как нарративного средства или метода.

Исследовав цивилизацию, эти 2 команды с другими командами перегруппировались в Лянчжу, Ханчжоу, в восточной китайской провинции Чжэцзян, открыв кинематографические мероприятия на форуме «Reports from the World» и выставке «Starplex», обмениваясь информацией о том, что они спрашивали и думали в путешествиях.

Inter(World)View (IWV) — это долгосрочный проект CAA, благодаря которому Академия попыталась декодировать историю цивилизации через искусство, понять искусство с точки зрения истории цивилизации, перейти границы существующих понятий истории искусства и профессиональных взглядов, заново открыть перспективы искусства и вопросов Академии.