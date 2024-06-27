INTLEF представляет новую более эффективную конструкцию противовыбросового превентора!

INTLEF представляет новую конструкцию противовыбросового превентора с безболтовой крышкой и гидравлической блокировкой: безопаснее, проще, эффективнее!

ШАНХАЙ, 27 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- После трех лет исследований и практических испытаний компания INTLEF с гордостью объявляет о выпуске противовыбросового превентора нового поколения типа QL! Этот плашечный противовыбросовый превентор новой конструкции позволяет быстро и без усилий открывать или закрывать крышку для замены уплотнения или узла плашек. Сконструированная с учетом практических потребностей и предложений пользователей, эта модель обеспечивает совместимость с деталями распространенных противовыбросовых превенторов, в то же время внося значительные улучшения как в конструкцию, так и в функциональность, в основном для использования в противовыбросовых превенторах большого диаметра высокого давления.

QL Type BOP

Две основные особенности

Композитная безболтовая конструкция крышки: позволяет быстро открывать и закрывать крышку, экономя 95 % времени на замену. В экстренных ситуациях можно использовать аварийные болты для быстрого открытия и закрытия крышки с целью устранения неполадок, что обеспечивает нормальную работу противовыбросового превентора во время бурения. Отсутствие необходимости выкручивать болты позволяет избежать неудобств, связанных с работами на высоте и в ограниченных пространствах, что значительно повышает эксплуатационную безопасность и эффективность на местах.

Гидравлическая автоматическая конструкция блокировки: эта конструкция, состоящая из основного клинового механизма блокировки и синхронного механизма блокировки, обеспечивает высокую жесткость и длинные положения блокировки. В каждую плашечную камеру могут помещаться полные плашки, полуплашки, универсальные плашки под несколько диаметров труб и срезные плашки, что обеспечивает широкую применимость. Такая конструкция позволяет избежать проблем сложной разблокировки и ненадежной блокировки, встречающихся в традиционных механизмах, что значительно снижает трудоемкость при одновременном повышении безопасности на местах.

По сравнению с аналогичными изделиями, этот противовыбросовый превентор имеет уникальную внутреннюю конструкцию и превосходные эксплуатационные характеристики. Замена блока плашек может выполняться всего за 10 минут, что ускоряет работы и экономит время, устраняя проблемы с разблокировкой и обеспечивая более надежную и стабильную эксплуатацию. Конструкция получила положительные отзывы и признание со стороны пользователей.

О компании

INTLEF Oil and Gas Group Co., Ltd — это международная компания, специализирующаяся на исследованиях и разработках, производстве, эксплуатации и техническом обслуживании нефтяного оборудования, услугах официального нанимателя (EOR), международной торговле нефтепромысловыми товарами и проектах проектирования, снабжения и строительства (EPC).

Завод Bolu TianBao специализируется на производстве оборудования для управления скважинами с 2009 года, занимая надежное положение в этой области на протяжении многих лет. Он стал одним из трех крупнейших в Китае производителей оборудования и поставщиков решений для управления скважинами. Завод гордится передовыми производственными линиями для термообработки, производственными линиями для нанесения покрытий, высокоточными линиями механической обработки станками с ЧПУ и современными производственными линиями и лабораториями по производству резиновых уплотнителей для систем управления скважинами. Компания владеет сорока пятью патентами на полезные модели, пятью патентами на изобретения и тремя патентами на промышленные образцы.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2448370/QL_Type_BOP.jpg